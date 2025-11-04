Transferts 2025/2026 : Gap (Les Rapaces) Hockey sur glace - Du nouveau à Gap. Deux arrivées chez les rapaces. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 18/09/2025 à 11:18 Tweeter



Deux novelles recrues chez les rapaces, un dans chaque ligne.

Pour la défensive le canadien

Du coté de l'attaque c'est l'américain Deux novelles recrues chez les rapaces, un dans chaque ligne.Pour la défensive le canadien Dimitri Mikrogiannakis arrive il évoluait jusqu'alors dans la formation du Rochester Institue de Techonolgie (RIT) en NCAA.Du coté de l'attaque c'est l'américain Dakota Raabe qui s'engage avec la formation du coach Basile en provenance du club américain du Iowa Heartlanders (ECHL)

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











