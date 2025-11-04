 
Transferts 2025/2026 : Gap (Les Rapaces)
Hockey sur glace - Du nouveau à Gap.
 
Deux arrivées chez les rapaces.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 18/09/2025 à 11:18
 


Deux novelles recrues chez les rapaces, un dans chaque ligne.
Pour la défensive le canadien Dimitri Mikrogiannakis arrive il évoluait jusqu'alors dans la formation du Rochester Institue de Techonolgie (RIT) en NCAA.
Du coté de l'attaque c'est l'américain Dakota Raabe qui s'engage avec la formation du coach Basile en provenance du club américain du Iowa Heartlanders (ECHL)

Photo hockey Du nouveau à Gap. - Transferts 2025/2026 : Gap (Les Rapaces)
 
 
