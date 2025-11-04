 
Division 2 : Châlons-en-Champagne (Les Gaulois)
Hockey sur glace - Du nouveau chez les gaulois
 
Départ et arrivée devant le filet.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 15/10/2025 à 13:56


Le staff des gaulois et le gardien finlandais Saveri Soukka ont mis un terme à leur collaboration. Du coup pour le rempalcer, c'est le tchèque Michal Krofta qui prendra place dans la cage. Il evoluait la saison passé avec les ducs de Dijon.

