|Division 2 : Châlons-en-Champagne (Les Gaulois)
|Hockey sur glace - Du nouveau chez les gaulois
|Départ et arrivée devant le filet.
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Hockey Hebdo
|le 15/10/2025 à 13:56
Le staff des gaulois et le gardien finlandais Saveri Soukka
ont mis un terme à leur collaboration. Du coup pour le rempalcer, c'est le tchèque Michal Krofta
qui prendra place dans la cage. Il evoluait la saison passé avec les ducs de Dijon.
