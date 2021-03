Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 1 : Dunkerque (Les Corsaires) Hockey sur glace - Dunkerque recherche son Entraîneur Mineur Hockey sur glace - Recrutement Entraîneur Mineur CDI - Les Corsaires de Dunkerque Source : Annonce de Dunkerque La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 26/03/2021 à 11:30 Tweeter

POSTE ENTRAINEUR MINEUR



Temps complet en cdi Dans le cadre de son développement et de son projet sportif 2021 – 2026

L’association Hockey sur Glace Dunkerque recrute son

entraineur en chef pour diriger sa cellule hockey mineur.

Il coordonnera l’ensemble de la structure sportive pour les différentes catégories

de l’école de glace aux U 20, et la section Sport études



Missions : Mis en application et suivi de la stratégie mis en place dans le projet sportif 2021 / 2026.

Préparation et animation des séances d’entrainement des différentes catégories (Préparation physique glace/hors glace et tactique), stages et tournois.

Management des assistants entraineurs.

Planification annuelle des entrainements avec suivi individuel des joueurs.

Organiser et gérer les différents championnats jeunes.

Echanges et Lien avec la structure professionnelle. Profil : Titulaire d’un DEJEPS ou en formation.

Sens de la transmission des valeurs d’un sport collectif, de sa rigueur et de sa technicité.

Sens du contact avec les jeunes licencié(e)s, sens de la communication et bon relationnel.

Maitrise de la langue française.

Permis voiture. Contrat : CDI à temps Plein

Merci d'envoyer CV, lettre de motivation et références éventuelles par mail à administration@hockeycorsaires.com











