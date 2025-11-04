|
|Equipes de France
|Hockey sur glace - EDF - Convocation pour EPINAL
|Le sélectionneur Yorick Treille a dévoilé la liste des 25 joueurs convoqués pour le rassemblement d'Épinal, du 6 au 8 novembre, dans le cadre de la Coupe des Nations.
|Source : Communiqué de la FFHG
La rédaction / cs
Hockey Hebdo
|le 15/10/2025 à 18:28
L'EDF affrontera 3 solides nations européennes :
Programme Complet :
- Danemark (8ᵉ mondial - Qualifié pour les JO 2026),
- Norvège (12ᵉ),
- Hongrie (16ᵉ).
- Jeudi 6 novembre : Hongrie – Norvège (16h00)
- Jeudi 6 novembre : France – Danemark (20h45)
- Vendredi 7 novembre : Danemark – Hongrie (16h00)
- Vendredi 7 novembre : Norvège – France (20h45)
- Samedi 8 novembre : Danemark – Norvège (15h00)
- Samedi 8 novembre : France – Hongrie (19h30)
