Equipes de France Hockey sur glace - EDF - Convocation pour EPINAL Le sélectionneur Yorick Treille a dévoilé la liste des 25 joueurs convoqués pour le rassemblement d'Épinal, du 6 au 8 novembre, dans le cadre de la Coupe des Nations. Source : Communiqué de la FFHG La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 15/10/2025 à 18:28



L'EDF affrontera 3 solides nations européennes : Danemark (8ᵉ mondial - Qualifié pour les JO 2026),

Norvège (12ᵉ),

Hongrie (16ᵉ). Programme Complet : Jeudi 6 novembre : Hongrie – Norvège (16h00)

Jeudi 6 novembre : France – Danemark (20h45)

Vendredi 7 novembre : Danemark – Hongrie (16h00)

Vendredi 7 novembre : Norvège – France (20h45)

Samedi 8 novembre : Danemark – Norvège (15h00)

Samedi 8 novembre : France – Hongrie (19h30)

