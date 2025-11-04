 
Equipes de France
Hockey sur glace - EDF - Convocation pour EPINAL
 
Le sélectionneur Yorick Treille a dévoilé la liste des 25 joueurs convoqués pour le rassemblement d'Épinal, du 6 au 8 novembre, dans le cadre de la Coupe des Nations.
 
L'EDF affrontera 3 solides nations européennes :
  • Danemark (8ᵉ mondial - Qualifié pour les JO 2026),
  • Norvège (12ᵉ),
  • Hongrie (16ᵉ).
Programme  Complet :
  • Jeudi 6 novembre : Hongrie – Norvège (16h00)
  • Jeudi 6 novembre : France – Danemark (20h45)
  • Vendredi 7 novembre : Danemark – Hongrie (16h00)
  • Vendredi 7 novembre : Norvège – France (20h45)
  • Samedi 8 novembre : Danemark – Norvège (15h00)
  • Samedi 8 novembre : France – Hongrie (19h30)

 
