Communiqué de la FFHG



La dernière ligne droite de la préparation au TQO débutera le samedi 14 août pour les Bleus. Les coéquipiers de Damien Fleury se réuniront à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise jusqu’au mercredi 18, date de leur transfert vers Copenhague. Dans la capitale danoise, les Tricolores disputeront deux rencontres de préparation : face à la Corée du Sud le vendredi 20 à 19h00 puis face au Danemark le samedi 21 à 16h00.



Les joueurs de Philippe Bozon arriveront ensuite à Riga le dimanche 22 août. La compétition s’y déroulera du jeudi 26 au dimanche 29. La France y affrontera successivement la Hongrie, l’Italie et la Lettonie, avec un jour de repos le samedi. L’équipe classée première au classement général à l’issue des six matches du tournoi validera son billet pour les Jeux Olympiques de Pékin 2022.



La quête olympique tricolore pourra être suivie par le plus grand nombre puisque les trois matches de l’équipe de France seront diffusés en direct sur Sport en France ! Rendez-vous ainsi les 26, 27 et 29 août pour suivre les performances des Bleus.

La liste des 27 joueurs convoqués en vue du TQO Gardiens : Henri-Corentin BUYSSE (Amiens)

Florian HARDY (Anglet)

Sébastian YLÖNEN (Cergy-Pontoise)

Défenseurs : Yohann AUVITU (Helsinki IFK, FIN) *

Romain BAULT (Amiens)

Florian CHAKIACHVILI (Rouen)

Pierre CRINON (Dukla Michalovce, SVK)

Hugo GALLET (KalPa, FIN)

Kévin HECQUEFEUILLE (Mulhouse)

Vincent LLORCA (Angers)

Antonin MANAVIAN (/)

Thomas THIRY (Berne, SUI)*

Attaquants : Pierre-Édouard BELLEMARE (Tampa Bay Lightning, USA)

Eliot BERTHON (Genève, SUI)

Charles BERTRAND (Tappara Tampere, FIN)

Tim BOZON (Lausanne, SUI)

Valentin CLAIREAUX (Mlada Boleslav, CZE) *

Stéphane DA COSTA (Yekaterinburg, RUS)

Floran DOUAY (Lausanne, SUI)

Loïc FARNIER (Angers)

Damien FLEURY (Grenoble)

Jordann PERRET (Mountfield HK, CZE)

Anthony RECH (Wolfsburg, GER)

Nicolas RITZ (Angers)

Antoine ROUSSEL (Arizona Coyotes, USA)

Alexandre TEXIER (Colombus Blue Jackets, USA)

Sacha TREILLE (Grenoble)

À savoir : * Yohann AUVITU, Thomas THIRY et Valentin CLAIREAUX intégreront le groupe à partir du 18 août à Copenhague.

Fabien BOURGEOIS (Gap) sera convoqué en qualité de partenaire d’entraînement pour la période du 14 au 18 août.

Le groupe des 25 joueurs qui participera au TQO sera arrêté le 18 août. Calendrier des Bleus

Préparation au TQO, à Copenhague (DEN) Vendredi 20 août : France – Corée du Sud (19h00)

– Corée du Sud (19h00) Samedi 21 août : Danemark – France (16h00) Tournoi de Qualification Olympique, à Riga (LAT)* Jeudi 26 août : France – Hongrie (14h30)

– Hongrie (14h30) Vendredi 27 août : France – Italie (15h00)

– Italie (15h00) Dimanche 29 août : Lettonie – France (16h00) *Horaires indiqués en heure française



Les trois matches des Bleus seront diffusés en direct sur Sport en France (chaîne accessible sur : Orange (174) | Bouygues (192) | FREE (190) | SFR (129) | Molotv.tv | www.sportenfrance.com).



