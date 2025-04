Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - EDF - Du côté des Bleus et des BLeues ! En préparation de leur mondiaux, Les Bleus ont entamé leur préparation à Marseille pendant que les Bleues s'imposent face à l'Autriche ! Source : Média Sports Loisirs Fabien Sgarra Posté par Hockey Hebdo le 11/04/2025 à 07:43 Tweeter

Les Bleus ont entamé leur préparation à Marseille



L’équipe de France a entamé sa préparation pour le Championnat du Monde Élite IIHF 2025, qui se déroulera à Stockholm du 10 au 19 mai. Pour ce premier stage à la patinoire du Palais Omnisports Marseille Grand-Est (jusqu’au 13 avril), le sélectionneur Yorick Treille a convoqué un groupe réduit de 16 joueurs, composé majoritairement de joueurs de la Ligue Magnus ou déjà disponibles comme les gardiens Junca et Neckar, les attaquants Boudon et Douay, qui évoluent à l’étranger.



Ce premier rassemblement permet d’évaluer les joueurs à la sortie d’une saison pleine, avant d’intégrer progressivement les autres joueurs (les 10 finalistes de la Ligue Magnus plus les « expatriés » encore en lice dans les play-offs de leur championnat) au fil des semaines.



Cette première phase de travail à Marseille se terminera par deux matchs de prestige contre la Suisse, vice-championne du monde en titre, les vendredi 18 et samedi 19 avril à 20h,



Le groupe France (jusqu’au 13 avril à Marseille) :



GB : Junca (Michalovce HK Duckla/SVK), Neckar (Langnau Tigers/SUI), Papillon (Bordeaux)

D : Bourgeois, Coulaud (Marseille), Prissaint, Spinozzi (Bordeaux)

A : Boudon (Nybro Vikings IF/SUE), Bruche, Carry, Leborgne (Bordeaux), Colotti, F.Dair, Joubert (Marseille), Douay (Ambri Piotta HC/SUI), Rech (Rouen)



Les Bleues sont prêtes



L’équipe de France féminine, qui disputera le Mondial D1A du 13 au 19 avril à Shenzhen avec l’ambition de rejoindre l’élite la saison prochaine, a dominé l'Autriche (4-1) dans un dernier match de préparation disputé en Chine. Clara Rozier (doublé), Sehana Galbrun et Manon Le Scodan ont inscrit les buts tricolores.



Les Françaises débuteront la compétition officielle le 13 avril contre les Pays-Bas (7 heures HF) au sein d’un groupe ou elles croiseront sur la glace la Chine, le Danemark, l’Autriche et la Slovaquie.





