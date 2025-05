Equipes de France Hockey sur glace - EDF - Les Bleus battus en Slovaquie Après une première victoire contre la Norvège (4-1) samedi dernier, les Bleus ont cédé (2-4) lors de leur premier match en Slovaquie. Il s’agit de la 4e défaite en cinq rencontres de préparation pour les joueurs du sélectionneur Yorick Treille qui retrouvent le pays hôte ce samedi (18 heures). Source : Média Sports Loisirs Fabien Sgarra Posté par Hockey Hebdo le 03/05/2025 à 07:30 Tweeter

L'équipe de France de hockey a été battue (2-4), vendredi soir en Slovaquie, pour son avant-dernier match amical de préparation au Championnat du Monde Élite IIHF 2025. Les Bleus qui ne se sont plus imposés face aux Slovaques depuis 2018, affronteront de nouveau le pays hôte ce samedi (18 heures), avant de s'envoler pour Stockholm avec un premier match charnière le samedi 10 mai face à la Lettonie (victorieuse de la Norvège 2-1 a.p., ce vendredi).



Les joueurs de Yorick Treille, revenus au score à 2-3, ont cédé en toute fin de match après avoir sorti leur gardien de but Antoine Keller, qui a intégré le groupe cette semaine après avoir disputé la finale du Championnat de Ligue Suisse avec Lausanne. L’attaquant du Slovan Bratislava, Samuek Takac, a scellé le sort de cette rencontre à 13 secondes de la sirène dans une cage vide. Les buts tricolores ont été inscrits par Louis Boudon et Pierre-Edouard Bellemare, de retour après avoir été laissé au repos lors du dernier match.



Après leur victoire contre la Norvège (4-1) samedi dernier à Cergy-Pontoise, les Tricolores ont donc perdu à nouveau et comptent désormais quatre défaites (2 contre la Suisse à Marseille, une face à la Norvège à Cergy-Pontoise et, donc, une en Slovaquie) pour une seule victoire dans cette préparation au Mondial.









