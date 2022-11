Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - EDF : Les Bleus en finale Après une victoire étriquée contre les Hongrois, la France est en finale du tournoi des six nations à Budapest Source : jegkorongszovetseg.hu Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/11/2022 à 10:35 Tweeter Photographe : Laurent Lardière (archives)

Après un succès en ouverture contre le Japon, les Français défiaient la Hongrie qui s'était difficilement imposée contre ces mêmes Japonais.



Après un premier tiers vierge, les Français tirent les premiers avec un nouveau but pour Guebey. Les Hongrois ne baissent pas les bras et inversent la tendance, profitant que leur adversaire n'a pas réussi à tuer le match. Terbócs égalise à cinq minutes du terme. Pour la deuxième fois du tournoi, les hôtes disputent une prolongation, mais cette fois à peine 19 secondes de jeu, Leclerc donne la victoire aux tricolores.

Les Bleus avec 5 points pointent en tête du tournoi, ils défieront en finale les Italiens, nets vainqueurs de la Slovénie, mais battus en prolongation par les Ukrainiens.











