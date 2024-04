Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - EDF - Liste élargie pour le mondial 2024. Liste élargie des 56 joueurs (6 gardiens, 18 défenseurs et 32 attaquants) retenus par le staff de l'équipe de France en vue du Mondial Élite 2024 (A partir du 11 Mai à Ostrava - République Tchèque) et des rencontres de préparation. Source : Média Sports Loisirs / FFHG / IIHF La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 04/04/2024 à 07:46 Tweeter



PRE CONVOCATION EN VUE DES 4 SEMAINES DE PREPARATION

du (6) 8 avril au 7 mai 2024



Planning des rencontres







MONDIAL 2024 - OSTRAVA - REPUBLIQUE TCHEQUE

du 10 au 26 mai 2024



COMPOSITION DES GROUPES



GROUPE A

Prague Arena GP Points GROUPE B

GROUPE B

Ostrava Arena GP Points
1 Etats-Unis 0 0
2 Suède 0 0
3 France 0 0
4 Allemagne 0 0
5 Slovaquie 0 0
6 Kazakhstan 0 0
7 Lettonie 0 0
8 Pologne 0 0



ENCADREMENT

Manager : Renaud JACQUIN Entraîneur : Philippe BOZON Entraîneurs adjoints : Ivano ZANATTA, Yorick TREILLE Entraîneurs gardiens : Florian HARDY, Cristobal HUET, Vladimir HIADLOVSKY, Entraîneur vidéo : Bertrand POUSSE Préparateurs physiques : Aurore GRANDVOINET, Lucas HEINRICH, Gaëtan BROUILLARD Médecins : Eric DALLOZ, Benoit MESSIN, Nicolas ROLLAND Kinésithérapeutes : Jean-Philippe SCHOCH, Edouard MANSON, Frédéric ROBACH Thomas CHAMU, Florent MOURONVAL, Sébastien DEFOOR Responsables matériel : Fabrice RETA, Thibault JEAN, Boris GELLE Responsables média : Lucas ARNAUD, Bastien HUG-FOUCHE



COMPOSITION DU COLLECTIF

GARDIENS Tom AUBRUN - Chamonix Les Pionniers Clément FOUQUEREL - Amiens Gothiques Julian JUNCA - Chicago Wolves Antoine KELLER - Acadie-Bathurst Titan Quentin PAPILLON - Bordeaux Boxers Sébastien YLÖNEN - Cergy Jokers



DEFENSEURS Yohann AUVITU - Vitkovice HC Ridera Fabien BOURGEOIS - Gap Rapaces Enzo CANTAGALLO - Rouen Dragons Florian CHAKIACHVILI - Rouen Dragons Yohan COULAUD - Gap Rapaces Pierre CRINON - Grenoble Bruleurs de loups Aurélien DOREY - Cergy Jokers Hugo GALLET - Kalpa Kuopio Enzo GUEBEY - Davos HC Vincent LLORCA - Angers Ducs Vincent MELIN - Cergy Jokers Lucien ONNO - Grenoble Bruleurs de loups PENZ Jérémie - Chamonix Pionniers Axel PRISSAINT - Bordeaux Boxers Charles SCHMITT - Grenoble Bruleurs de loups Nikita SHALEI - Cergy Jokers Kevin SPINOZZI - Bordeaux Boxers Thomas THIRY - Ajoie HC



ATTAQUANTS Justin ADDAMO - Penguins /Wheeling Nailers Pierre-Edouard BELLEMARE - Seattle Kraken Charles BERTRAND - Ingolstad ERC Louis BOUDON - Iowa Wild / Iowa Heartlanders Jordann BOUGRO - Sierre HC Kevin BOZON - Ajoie HC Tim BOZON - Lausanne HC Baptiste BRUCHE - Bordeaux Boxers Enzo CARRY - Bordeaux Boxers Valentin CLAIREAUX - Vitkovice HC Ridera Robin COLOMBAN - Briançon Diables Rouges Fabien COLOTTI - Marseille Spartiates Stéphane DA COSTA - Yekataringburg Avtomobilist Aurélien DAIR - Grenoble Bruleurs de loups Pierrick DUBE - Washington Capitals /Hershey Bears Dylan FABRE - Assat Porin Loïc FARNIER - Grenoble Bruleurs de loups Théo GUEURIF - Cergy Jokers Adel KOUDRI - Grenoble Bruleurs de loups Bastien MAIA - Amiens Gothiques Rudy MATIMA - Bordeaux Boxers Jordann PERRET - Mountfied HK Antonin PLAGNAT - Amiens Gothiques Anthony RECH - 86 Rouen Dragons Nicolas RITZ - Angers Ducs Téo SARLIEVE - Angers Ducs Tomas SIMONSEN - Amiens Gothiques Alexandre TEXIER - Colombus Blue Jackets Quentin TOMASINO - Rouen Dragons Sacha TREILLE - Grenoble Bruleurs de loups Peter VALIER - Angers Ducs Gabin VILLE - Lillehammer LIK



PREPARATION AU MONDIAL ELITE 2024

Du 13 avril au 6 mai 2024

Megève Samedi 13 avril 2024 - 19h30 France Italie Italie 0 - 0 Aoste (Italie) Dimanche 14 avril 2024 - 19h30 Italie France 0 - 0 Bâle (Suisse) Vendredi 19 avril 2024 - 19h30 Suisse France 0 - 0 Bâle (Suisse) Samedi 20 avril 2024 - 17h30 Suisse France 0 - 0 Cergy-Pontoise Mercredi 24 avril 2024 - 20h00 France Slovénie Slovénie 0 - 0 Cergy-Pontoise Jeudi 25 avril 2024 - 20h00 France Slovénie 0 - 0 Wolfsburg (Allemangne) Samedi 4 mai 2024 - 14h00 Allemagne France 0 - 0 Weiswasser (Allemagne) Lundi 6 mai 2024 - 19h30 Allemagne France 0 - 0

Composition du Groupe de la France



France - Kazakhstan - USA - Allemagne - Lettonie - Pologne - Slovaquie - Suède

L'Equipe de France entamera le mondial le samedi 11 mai face au Kazakhstan













