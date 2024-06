Equipes de France Hockey sur glace - EDF - Philippe Bozon remercié ! Fin de Mission pour Philippe Bozon Source : Communiqué de la FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 14/06/2024 à 16:40 Tweeter

Communiqué de la FFHG - 14/06/2024 /13:06

Avec l'accord du Président de la FFHG, Le Directeur Technique National, a décidé de mettre fin à la mission de Philippe Bozon à la tête de l'Équipe de France.

Après 6 années en tant que sélectionneur, Philippe Bozon quitte ses fonctions au terme de la saison 2023/2024, qui s'est ponctuée par les Ch. du Monde à Ostra (Rep Tchèque). La Fédération Française de Hockey Sur Glace souhaite remercier Philippe Bozon pour son engagement et son investissement total pour le maillot tricolore et lui souhaite la meilleure réussite pour la suite de ses projets professionnels.



Yorick Treille, entraîneur adjoint depuis 6 ans, est nommé sélectionneur et aura pour objectif la qualification aux JO de 2026 avec la prochaine échéance du Tournoi de qualification fin août en Lettonie, ainsi que la mise en place du projet sportif en vue du Championnat du Monde 2028 en France.











