Equipes de France Hockey sur glace - EDF - Pré-convocation Mondial 2025 Pré-convocation pour le Mondial Élite de Stockholm (Suède)-2025 Source : Communiqué FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 20/03/2025 à 07:15





Pré-convocation pour le Mondial Élite de Stockholm (Suède) - 2025 L’entraîneur Yorick Treille a établi sa liste élargie de 48 joueurs, composée de 5 gardiens, 12 défenseurs et 31 attaquants en vue du Mondial 2025 à Stockholm.

La préparation débutera à partir du 9 avril à Marseille avant de se rendre à Cergy-Pontoise puis en Slovaquie pour continuer de régler la mire !













La préparation des Bleus débutera en France à partir du 9 avril ! Ils seront à Marseille jusqu’au 20 avril où ils affronteront notamment deux fois la Suisse, vice-championne du monde en titre, les vendredi 18 et samedi 19 avril. La billetterie est déjà disponible pour ces deux rencontres.



Après la Provence, nos Tricolores monteront à Cergy-Pontoise pour une semaine, dans l’objectif de peaufiner les détails. Ils joueront deux nouveaux matchs de préparation contre la Norvège, 12ème au classement IIHF et aussi présente au Mondial. Vous pouvez prendre vos billets sur le site des Jokers dès maintenant.



Avant de débuter leur Mondial Elite contre la Lettonie le samedi 10 mai, les hommes de Yorick Treille se rendront en Slovaquie pour achever leur phase préparatoire avec là-aussi, deux matchs amicaux contre le pays hôte.





Programme de la préparation des Bleus Vendredi 18 avril à Marseille : France – Suisse (20h00)

– Suisse (20h00) Samedi 19 avril à Marseille : France – Suisse (20h00)

– Suisse (20h00) Vendredi 25 avril à Cergy-Pontoise : France – Norvège (20h00)

– Norvège (20h00) Samedi 26 avril à Cergy-Pontoise : France – Norvège (19h00)

– Norvège (19h00) Vendredi 2 mai en Slovaquie : Slovaquie – France

Slovaquie – Samedi 3 mai en Slovaquie : Slovaquie – France

Calendrier du Mondial Élite de Stockholm (Suède) Samedi 10 mai : France – Lettonie (20h20)

– Lettonie (20h20) Dimanche 11 mai : Finlande – France (20h20)

: Finlande – (20h20) Mardi 13 mai : Canada – France (20h20)

: Canada – (20h20) Mercredi 14 mai : Slovaquie – France (16h20)

: Slovaquie – (16h20) Vendredi 16 mai : Autriche – France (16h20)

Autriche – (16h20) Samedi 17 mai : France – Suède (16h20)

Lundi 19 mai : France – Slovénie (16h20)













