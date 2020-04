Equipes de France Hockey sur glace - EDF - Pré convocation TQO 2020 Communiqué de la FFHG Source : Communiqué de la FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 16/04/2020 à 11:00 Tweeter Communiqué de la FFHG



" Du 24 au 31 août 2020 est prévu le Tournoi de Qualification Olympique à Riga (LAT), entre les équipes de France, Hongrie, Italie et Lettonie (sous réserve du maintien de l'événement soumis à l'évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19). En jeu : un billet pour les Jeux Olympiques Pékin 2022. Pour préparer cet événement, les Bleus de Philippe Bozon se réuniront en stage à partir du 9 août à l'Aren'Ice de Cergy-Pontoise. Ils disputeront ensuite un tournoi 3 nations de préparation à Minsk, réunissant la Biélorussie et le Danemark. Découvrez les 40 joueurs pré-convoqués pour ces rendez-vous. "

Détail de le convocation



Programme de la préparation au TQO

1ère semaine de préparation à Cergy-Pontoise 9 au 14 août 2ème semaine de préparation à Cergy-Pontoise puis à Minsk (BLR) 17 au 23 août Tournoi 3 nations à Minsk (BLR)* Vendredi 21 août : France - Biélorussie (19h10)

- Biélorussie (19h10) Samedi 22 août : Danemark - France (17h10)

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo