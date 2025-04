Equipes de France Hockey sur glace - EDF - Premier test face à la Suisse à Marseille ! Deux mois après le Tournoi des Quatre Nations d'Oslo (victoire l’Autriche 5-2 et défaite contre la Norvège 2-3), l'équipe de France entame sa campagne de préparation au Championnat du Monde Élite IIHF 2025 (10-25 mai en Suède pour les Français avec une phase de groupes à Stockholm). Source : Média Sports Loisirs Fabien Sgarra Posté par Hockey Hebdo le 18/04/2025 à 17:39 Tweeter



Le premier des six matchs aura lieu ce vendredi (20 h) sur la glace du Palais Omnisports Marseille Grand-Est face à la Suisse, que les Bleus retrouveront samedi, toujours dans l’antre des Spartiates.



Après deux petites semaines d’entraînement dans la cité phocéenne, les Bleus entraînés par Yorick Treille vont croiser le fer avec le finaliste du dernier Mondial, amputé, comme l’équipe de France, de plusieurs cadres, actuellement en pleine finale du Championnat de Suisse qui oppose Zurich à Lausanne (Zurich mène 2-0 dans la série, ndlr).



Si les joueurs évoluant en NHL s’apprêtent également à disputer les play-offs à partir de samedi, les Suisses ont déjà entamé leur préparation par deux succès contre la Slovaquie (4-3, 5-3) les 10 et 11 avril.



Côté tricolore, le sélectionneur a étoffé lundi dernier son groupe (de 16 à 24 joueurs) avec notamment l’arrivée de cinq champions de France Grenoblois (Bachelet, A.Dair, Koudri, Leclerc, Schmitt). « Chaque match est une étape pour gagner en respect, en confiance, et en crédibilité sur la scène internationale, a déclaré Treille dans un communiqué de presse de la Fédération française (FFHG). On veut jouer les meilleurs. C'est comme ça qu'on progresse. Ces matches sont autant d'opportunités pour se hisser au niveau attendu d'un Mondial. »



Dimanche, les Bleus quitteront le POMGE pour rejoindre Cergy-Pontoise, avant deux nouveaux rendez-vous les 25 et 26 avril contre la Norvège en Ile de France.



Le groupe France face à la Suisse (vendredi et samedi à Marseille) :



GB : Junca (Michalovce HK Duckla/SVK), Neckar (Langnau Tigers/SUI), Papillon (Bordeaux)



D : Bourgeois, Coulaud (Marseille), Gallet (Tampere Tappara/FIN), Llorca (Angers), Prissaint, Spinozzi (Bordeaux), Schmitt (Grenoble)



A : Bachelet, A.Dair, Koudri, Leclerc (Grenoble), Boudon (Nybro Vikings IF/SUE), Bruche, Carry, Leborgne (Bordeaux), Colotti, F.Dair, Joubert (Marseille), Douay (Ambri Piotta HC/SUI), Rech (Rouen), Ritz (Angers)









