Equipes de France Hockey sur glace - EDF : Première victoire aux 6 nations La France remporte le premier match du tournoi des six nations à Budapest Source : jegkorongszovetseg.hu Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/11/2022 à 11:13 Tweeter Photographe : Laurent Lardière (archives)

L'équipe de France dispute à Budapest en Hongrie le tournoi des six nations. Les Bleus rencontrent successivement le Japon puis le pays hôte avant un match de classement final. L'équipe de France dispute à Budapest en Hongrie le tournoi des six nations. Les Bleus rencontrent successivement le Japon puis le pays hôte avant un match de classement final.

Les tricolores s'imposent logiquement contre les Japonais au premier match 4-1. Pourtant c'est bien le pays où naît le soleil qui ouvre la marque au premier tiers par Yamada qui déjoue Papillon. Les Français renversent complètement le match au début du deuxième vingt en marquant trois buts en trois minutes par Leclerc, Bruche et Guebey. En dernier tiers, Boscq ajoute un dernier but au compteur tricolore.



Cet après-midi à 15 heures, la France défie la Hongrie pour son deuxième match du tournoi.











