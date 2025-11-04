 
Equipes de France
Hockey sur glace - EDF - Programme et Résultats de la trêve de Décembre
 
 
Source : FFHG - EDF La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 12/12/2025 à 09:44

Equipe de France Masculine

Coupe des Nations à Budapest (HUN)
 
Vendredi 12 décembre - 15h00 Pologne France 0 - 0
Samedi 13 décembre - 19h00 Hongrie  France 0 - 0
Dimanche 14 décembre - 12h30 France  Italie 0 - 0
   


Equipe de France Féminine

Tournoi des 4 Nations à Dunkerque
Jeudi 11 décembre - 19h30 France Slovaquie 5 - 3 (1-0 1-2 3-1)
Vendredi 12 décembre - 19h30 France Hongrie 0 - 0
Samedi 13 décembre - 19h30 Japon France 0 - 0
 

 

U20 Masculins

Mondial D1A à Bled
 
Dimanche 7 décembre France Norvège 2 - 8 (2-3 0-4 0-1)
Lundi 8 décembre Autriche France 4 - 2  (2-1 2-0 0-1)
Mercredi 10 décembre Kazakhstan France 14 - 6  (1-2 4-1 9-3)
Jeudo 11 décembre Slovénie France 5 - 4 Prl (1-2 2-2 1-0 1-0)
Samedi 13 décembre - 12h30 France Ukraine 0 - 0


 

 

U18 Féminins

Tournoi des 4 Nations à La-Chaux-de-Fonds (SUI)

 
Mercredi 10 décembre  France Suisse 1 - 2 TaB  (0-0 1-1 0-0 0-0 0-1) 
Vendredi 12 décembre - 17h30 France Slovaquie 0 - 0
Samedi 13 décembre - 17h00 France Norvège 0 - 0


 
 

U18 Masculins

Tournoi des 4 Nations à Copenhague (DEN)
 
Jeudi 11 décembre - Match de préparation Danemark France 0-0
Vendredi 12 décembre - 18h30 Danemark France 0-0
Samedi 13 décembre -15h00 France Hongrie 0-0
 
  

U16 Masculins

Tournoi à Gjovik (NOR)

 
Vendredi 12 décembre - 18h30 France  Danemark 0-0
Samedi 13 décembre - 12h00 Norvège France 0-0


