Equipes de France
Hockey sur glace - EDF - Programme et Résultats de la trêve de Décembre
Source : FFHG - EDF
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 12/12/2025 à 09:44
Equipe de France Masculine
Coupe des Nations à Budapest (HUN)
Vendredi 12 décembre - 15h00
Pologne
France
0 - 0
Samedi 13 décembre - 19h00
Hongrie
France
0 - 0
Dimanche 14 décembre - 12h30
France
Italie
0 - 0
Equipe de France Féminine
Tournoi des 4 Nations à Dunkerque
Jeudi 11 décembre - 19h30
France
Slovaquie
5 - 3
(1-0 1-2 3-1)
Vendredi 12 décembre - 19h30
France
Hongrie
0 - 0
Samedi 13 décembre - 19h30
Japon
France
0 - 0
U20 Masculins
Mondial D1A à Bled
Dimanche 7 décembre
France
Norvège
2 - 8
(2-3 0-4 0-1)
Lundi 8 décembre
Autriche
France
4 - 2
(2-1 2-0 0-1)
Mercredi 10 décembre
Kazakhstan
France
14 - 6
(
1-2 4-1 9-3)
Jeudo 11 décembre
Slovénie
France
5 - 4
Prl
(1-2 2-2 1-0 1-0)
Samedi 13 décembre - 12h30
France
Ukraine
0 - 0
U18 Féminins
Tournoi des 4 Nations à La-Chaux-de-Fonds (SUI)
Mercredi 10 décembre
France
Suisse
1 - 2
TaB
(0-0 1-1 0-0 0-0 0-1)
Vendredi 12 décembre - 17h30
France
Slovaquie
0 - 0
Samedi 13 décembre - 17h00
France
Norvège
0 - 0
U18 Masculins
Tournoi des 4 Nations à Copenhague (DEN)
Jeudi 11 décembre - Match de préparation
Danemark
France
0-0
Vendredi 12 décembre - 18h30
Danemark
France
0-0
Samedi 13 décembre -15h00
France
Hongrie
0-0
U16 Masculins
Tournoi à Gjovik (NOR)
Vendredi 12 décembre - 18h30
France
Danemark
0-0
Samedi 13 décembre - 12h00
Norvège
France
0-0
