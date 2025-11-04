Equipes de France Hockey sur glace - EDF - Programme et Résultats de la trêve de Décembre Source : FFHG - EDF La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 12/12/2025 à 09:44 Tweeter Equipe de France Masculine Coupe des Nations à Budapest (HUN) Vendredi 12 décembre - 15h00 Pologne France 0 - 0 Samedi 13 décembre - 19h00 Hongrie France 0 - 0 Dimanche 14 décembre - 12h30 France Italie 0 - 0

Equipe de France Féminine Tournoi des 4 Nations à Dunkerque ​ Jeudi 11 décembre - 19h30 France Slovaquie 5 - 3 (1-0 1-2 3-1) Vendredi 12 décembre - 19h30 France Hongrie 0 - 0 Samedi 13 décembre - 19h30 Japon France 0 - 0 U20 Masculins Mondial D1A à Bled

Dimanche 7 décembre France Norvège 2 - 8 (2-3 0-4 0-1) (2-3 0-4 0-1) Lundi 8 décembre Autriche France 4 - 2 (2-1 2-0 0-1) (2-1 2-0 0-1) Mercredi 10 décembre Kazakhstan France 14 - 6 (1-2 4-1 9-3) 1-2 4-1 9-3) Jeudo 11 décembre Slovénie France 5 - 4 Prl (1-2 2-2 1-0 1-0) (1-2 2-2 1-0 1-0) Samedi 13 décembre - 12h30 France Ukraine 0 - 0



U18 Féminins Tournoi des 4 Nations à La-Chaux-de-Fonds (SUI)



Mercredi 10 décembre France Suisse 1 - 2 TaB (0-0 1-1 0-0 0-0 0-1) (0-0 1-1 0-0 0-0 0-1) Vendredi 12 décembre - 17h30 France Slovaquie 0 - 0 Samedi 13 décembre - 17h00 France Norvège 0 - 0



U18 Masculins Tournoi des 4 Nations à Copenhague (DEN)

Jeudi 11 décembre - Match de préparation Danemark France 0-0 Vendredi 12 décembre - 18h30 Danemark France 0-0 Samedi 13 décembre -15h00 France Hongrie 0-0 U16 Masculins Tournoi à Gjovik (NOR)



Vendredi 12 décembre - 18h30 France Danemark 0-0 Samedi 13 décembre - 12h00 Norvège France 0-0 ​



