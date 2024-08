Equipes de France Hockey sur glace - EDF - SELECTION pour le TQO Communiqué FFHG - " L'équipe de France est face à l'un de ses plus grands défis : remporter son Tournoi de qualification olympique et ainsi se qualifier pour les Jeux. De jeudi à dimanche les Bleus de Yorick Treille joueront leur place aux JO à Riga. Pour ce challenge d'ampleur qui attend nos tricolores, le nouveau sélectionneur, qui vivra sa première compétition officielle en tant qu'entraîneur principal, a retenu 25 joueurs. " Source : Communiqué FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 26/08/2024 à 16:45 Tweeter SELECTION POUR LE

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE - GARDIENS -



JUNCA Julian

KELLER Antoine

PAPILLON Quentin



- DÉFENSEURS -



Yohann AUVITU

Enzo CANTAGALLO

Florian CHAKIACHVILI

Pierre CRINON

Hugo GALLET

Enzo GUEBEY

Vincent LLORCA

Thomas THIRY



- ATTAQUANTS -



Justin ADDAMO

Pierre-Edouard BELLEMARE

Charles BERTRAND

Louis BOUDON

Tim BOZON

Valentin CLAIREAUX

Stéphane DA COSTA

Floran DOUAY

Pierrick DUBE

Dylan FABRE

Guillaume LECLERC

Jordann PERRET

Alexandre TEXIER

Sacha TREILLE

RIGA - PROGRAMME

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE L’équipe de France devra terminer première de ce groupe pour se qualifier



Jeudi 29 août - 15h00* France Ukraine Ukraine 0-0 Jeudi 29 août - 19h00* Lettonie Lettonie Slovénie Slovénie 0-0 Vendredi 30 août - 15h00* France Slovénie Slovénie 0-0 Vendredi 30 août - 19h00* Ukraine Ukraine Lettonie Lettonie 0-0 Dimanche 1er septembre - 12h00* Slovénie Slovénie Ukraine Ukraine 0-0 Dimanche 1er septembre - 16h00* Lettonie Lettonie France 0-0 (*Heure Française) (*Heure Française)

Tous les matchs du tournoi seront à suivre sur www.hockeyfrance.tv

Classement Equipes GP Points 1 France - - 2 Ukraine - - 3 Lettonie - - 4 Slovénie - - Tous les matchs du tournoi seront à suivre sur



















