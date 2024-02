Equipes de France Hockey sur glace - EDF - Tournoi 4 Nations - Programme et résultats Pour ce dernier stage avant la préparation finale pour le Mondial Élite d'Ostrava (CZE), les hommes de Philippe Bozon participent les 9 et 10 février 2024 au tournoi 4 Nations à Epinal. Source : Média Sports Loisirs La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 10/02/2024 à 18:17 Tweeter

PROGRAMME DES RENCONTRES

Vendredi 9 et samedi 10 février 2024 9 février 16h00 Danemark Norvège 6 - 4 20h00 France Autriche 6 - 0 10 février 16h00 Autriche Norvège 2 - 3 tab 20h00 France Danemark 0 - 0

1er

2ème

3ème Norvège

4. Autriche



SELECTION EDF

Gardiens



JUNCA Julian

YLÖNEN Sébastian



Défenseurs



BAULT Romain

CHAKIACHVILI Florian

CRINON Pierre

GUEBEY Enzo

LLORCA Vincent

SPINOZZI Kevin

THIRY Thomas



Attaquants



BERTRAND Charles

BOZON Kévin

BOZON Tim

CLAIREAUX Valentin

COLOTTI Fabien

DAIR Aurélien

KOUDRI Adel

LECLERC Guillaume

PERRET Jordann

RECH Anthony

SIMONSEN Tomas

TREILLE Sacha

VALIER Peter

1er2ème3ème Norvège4. Autriche











