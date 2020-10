Equipes de France Hockey sur glace - EDF : Tournoi de Bled (Slo) - Les convocations Hockey sur glace - Equipe de France - Tournoi de Bled en Slovnie. Source : Mdia Sports Loisirs / FFHG La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 22/10/2020 09:00 Tweeter

Communiqué de la FFHG



Du 3 au 8 novembre 2020, les Bleus de Philippe Bozon se réuniront en stage pour la première fois de la saison. Ils disputeront un Tournoi 4 Nations à Bled, en Slovénie. En plus du pays hôte, les Tricolores défieront l’Autriche et la Biélorussie. 25 joueurs sont convoqués par le staff des Bleus pour ce tournoi.



PROGRAMME de l'EDF Jeudi 5 novembre : Slovénie – France (19h30)

Vendredi 6 novembre : Autriche – France (16h00)

Samedi 7 novembre : France – Biélorussie (14h00) Ce déplacement en Slovénie sera précédé d’un rassemblement à Grenoble du 2/11 au 3/11 pour réaliser les tests de dépistage au COVID. Au regard de l’évolution spécifique des réglementations nationales, la liste des joueurs titulaires pourrait être mise à jour jusqu’au dernier moment.



Convocations et programme





Source FFHG



