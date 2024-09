Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - EDF - TQO - La France s'incline face à la Lettonie. Malgré deux victoires face à l'Ukraine (7-2) et à la Slovénie (5-1), la marche était trop haute pour les bleus face à une équipe de Lettonie intraitable qui en imposant 5-2 a validé son billet pour les jeux olympiques 2026 à Milan. Source : Média Sports Loisirs La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 01/09/2024 à 19:18 Tweeter RIGA

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE L’équipe de France devra terminer première de ce groupe pour se qualifier



A suivre sur hockeyfrance.tv

Jeudi 29 août - 15h00* France Ukraine Ukraine 7 - 2

2-0; 3-0; 2-2 Jeudi 29 août - 19h00* Lettonie Slovénie Slovénie 4 - 2

2-1; 2-1; 0-0 Vendredi 30 août - 15h00* France Slovénie Slovénie 5 - 1

2-0; 0-1; 3-0 Vendredi 30 août - 19h00* Ukraine Ukraine Lettonie 1 - 5

0-2; 0-3; 1-0 Dimanche 1er septembre - 12h00* Slovénie Ukraine Ukraine 6 - 2

2-0, 1-2, 3-0 Dimanche 1er septembre - 16h00* Lettonie France France 5 - 2

2-1, 3-0, 0-1 (*Heure Française) A suivre sur(*Heure Française) Classement Equipes J Points G GP P PP Bp BC +/- 2 Lettonie 3 9 3 0 0 0 14 5 +9 3 6 2 0 1 0 14 8 +6 3 Slovénie Slovénie 3 3 1 0 2 0 9 11 -2 4 Ukraine Ukraine 3 0 0 0 3 0 5 18 -13 SELECTION EQUIPE DE FRANCE

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE - GARDIENS -



JUNCA Julian

KELLER Antoine

PAPILLON Quentin



- DÉFENSEURS -



Yohann AUVITU

Enzo CANTAGALLO

Florian CHAKIACHVILI

Pierre CRINON

Hugo GALLET

Enzo GUEBEY

Vincent LLORCA

Thomas THIRY



- ATTAQUANTS -



Justin ADDAMO

Pierre-Edouard BELLEMARE

Charles BERTRAND

Louis BOUDON

Tim BOZON

Valentin CLAIREAUX

Stéphane DA COSTA

Floran DOUAY

Pierrick DUBE

Dylan FABRE

Guillaume LECLERC

Jordann PERRET

Alexandre TEXIER

Sacha TREILLE





TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE - GARDIENS -

JUNCA Julian

KELLER Antoine

PAPILLON Quentin

- DÉFENSEURS -

Yohann AUVITU

Enzo CANTAGALLO

Florian CHAKIACHVILI

Pierre CRINON

Hugo GALLET

Enzo GUEBEY

Vincent LLORCA

Thomas THIRY

- ATTAQUANTS -

Justin ADDAMO

Pierre-Edouard BELLEMARE

Charles BERTRAND

Louis BOUDON

Tim BOZON

Valentin CLAIREAUX

Stéphane DA COSTA

Floran DOUAY

Pierrick DUBE

Dylan FABRE

Guillaume LECLERC

Jordann PERRET

Alexandre TEXIER

Sacha TREILLE











