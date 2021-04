Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - EDF. Les convocations pour le stage à Megève Liste des convocations de l'Equipe de France pour le stage à Megève du 26 avril au 3 mai qui s'opposera à l'Italie les 1er et 2 mai. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2021 à 11:00 Tweeter

Communiqué de la FFHG



Gardiens :

Henri-Corentin BUYSSE (Amiens),

Florian HARDY (Angers),

Quentin PAPILLON (Mulhouse)



Défenseurs :

Aziz BAAZZI (Amiens),

Romain BAULT (Amiens),

Jules BOSCQ (Anglet),

Florian CHAKIACHVILI (Rouen),

Pierre CRINON (Rouen),

Kevin HECQUEFEUILLE (Mulhouse),

Vincent LLORCA (Angers),

Antonin MANAVIAN (Rodovre, DEN),

Maxime MOISAND (Bordeaux)



Attaquants :

Eliot BERTHON* (Genève, SUI),

Jordann BOUGRO* (Fribourg, SUI),

Kévin BOZON (Winterthur, SUI),

Teddy DA COSTA (Oswiecim, POL),

Cédric DI DIO BALSAMO (Angers),

Loïc FARNIER (Angers),

Damien FLEURY (Grenoble),

Guillaume LECLERC (Rodovre, DEN),

Bastien MAIA (IPK, FIN),

Rudy MATIMA (Amiens),

Jordann PERRET (Mountfield, CZE),

Nicolas RITZ (Angers),

Sacha TREILLE (Grenoble),

Peter VALIER (Grenoble)



* La titularisation de J.Bougro ou E.Berthon sera confirmée en fonction de l’issue de la série en cours opposant Fribourg / Genève (celui qui poursuivra les play-offs sera basculé dans les remplaçants pour la suite du programme). Calendrier des Bleus – Mai 2021

Matchs contre l’Italie Samedi 1er mai : Italie – France (18h00), à Aoste (ITA)

Italie – (18h00), à Aoste (ITA) Dimanche 2 mai : France – Italie (18h00), à Megève

Matchs contre la Suisse Vendredi 7 mai : Suisse – France (17h15), à Bienne (SUI)

: Suisse – (17h15), à Bienne (SUI) Samedi 8 mai : Suisse – France (20h15), à Bienne (SUI)

Beat Covid-19 International Ice Hockey Tournament, à Ljubljana (SLO) Samedi 15 mai : Roumanie – France (20h00)

Roumanie – (20h00) Lundi 17 mai : France – Slovénie (20h00)

– Slovénie (20h00) Mardi 18 mai : France – Pologne (16h30)

– Pologne (16h30) Jeudi 20 mai : Ukraine – France (13h00)

* La titularisation de J.Bougro ou E.Berthon sera confirmée en fonction de l'issue de la série en cours opposant Fribourg / Genève (celui qui poursuivra les play-offs sera basculé dans les remplaçants pour la suite du programme).











