Equipes de France Hockey sur glace - EDF Fem : Les Bleues rebondissent Battues au premier match, les Françaises déjouent la Norvège au deuxième Source : hockeyfrance.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/11/2022 à 13:00 Tweeter Photographe : Laurent Lardière (archives) L'équipe de France féminine dispute la Vaujany Hockey Cup contre trois équipes européennes. Le tournoi a plutôt mal débutée puisque les Bleues se sont inclinées 1-0 contre la Hongrie en ouverture, elles n'ont pas réussie à déjouer Anikó Németh la gardienne magyare.

En deuxième rencontre, les Françaises affrontaient la Norvège. Elles démarrent bien la rencontre puisque Rozier et Casanova, pour son premier but international, permettent de mener 2-0 après vingt minutes. Gundersen rapproche le score en powerplay en deuxième période, mais Baudrit la capitaine redonne deux longueurs d'avance aux locales également en suppériorité. Les Bleues beaucoup pénalisées au dernier vingt subissent mais tiennent. Les Norvégiennes sortent leur gardienne et Tendenes trouve la faille à moins de deux minutes du terme. Cependant les ourses ne peuvent égaliser.

Premier succès pour la France qui rebondit et peut espérer terminer deuxième du tournoi en cas de victoire ce soir contre la Slovaquie. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











