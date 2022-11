Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - EDF Fem : Une défaite pour clôturer Les Bleues se sont inclinées contre la Slovaquie en clôture du tournoi de Vaujany, elles terminent troisièmes Source : hockeyfrance.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/11/2022 à 11:30 Tweeter Photographe : Laurent Lardière (archives) Après une défaite contre la Hongrie et un succès contre la Norvège, les Bleues affrontaient les Slovaques au dernier jour de la Vaujany Hockey Cup. La Hongrie ayant été battue plus tôt dans l'après-midi, une nette victoire des tricolores leur permettrait encore de terminer premières.



Mais dès la deuxième minute de jeu, Halušková donne l'avantage aux Slaves. Celles-ci tiennent leur avance jusqu'à la première sirène. Peu après la reprise de la deuxième période, Rozier égalise. Profitant d'un powerplay, Duvin donne l'avantage aux locales. Malgré une avalanche de fautes des joueuses à la double croix les Françaises n'en profitent pas. C'est en infériorité au début du dernier tiers que Rozier réussit à doubler la mise. En powerplay, les Slovaques réduisent la marque grâce à Suráková.

Les visiteuses ne désarment pas et poussent de toute leurs forces. En toute fin de match la Slovaquie sort sa gardienne pour tenter de revenir. Et à 44 secondes de la fin, Lucia Halušková arrache l'égalisation. Il faut disputer une prolongation, elle ne dure guère, il ne faut que 39 secondes à Kúbeková pour déjouer Crousy-Théode et donner la victoire à la Slovaquie.

Les Hongroises remportent la coupe, les Slovaques sont deuxièmes, et les Bleues seulement troisièmes à domiciles juste devant la Norvège.











