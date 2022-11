Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - EDF U18 : Deuxième défaite pour les Bleuets En s'inclinant contre la Slovaquie l'équipe de France U18 termine 3e Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/11/2022 à 18:42 Tweeter Photographe : Laurent Lardière (archives)

L'équipe de France après une nette victoire contre les Allemands et un lourd revers contre les Suisses terminait le tournoi des quatre nations à Poprad en rencontrant la Slovaquie hôte de la compétition. Le vainqueur terminerait deuxième, le vaincu troisième. L'équipe de France après une nette victoire contre les Allemands et un lourd revers contre les Suisses terminait le tournoi des quatre nations à Poprad en rencontrant la Slovaquie hôte de la compétition. Le vainqueur terminerait deuxième, le vaincu troisième.

Le premier tiers s'achève sur un tiers vierge, puis au deuxième les Slovaques accélèrent et trouvent deux fois la faille par Tomašek et Liščinský. Les Bleuets tirent de l'arrière mais parviennent à revenir en fin de partie. Vidal en powerplay débloque le compteur français à 8 minutes de la fin. A peine une minute plus tard, Fine a égalisé.

Il faut disputer une prolongation, elle ne dure guère, Kupec donne la victoire aux Slovaques après douze secondes de jeu. La Slovaquie termine deuxième derrière la Suisse qui a étrillé les Allemands (6-1 dans l'après-midi) et la France termine troisième. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur