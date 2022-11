Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - EDF U18 : Les Bleuets écrasés par la Suisse Après une bonne victoire en ouverture, les Bleuets ont été balayés par la Nati Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/11/2022 à 12:30 Tweeter Photographe : Laurent Lardière (archives)

L'équipe de France U18 dispute le tournoi des quatre nations à Poprad en Slovaquie. Au premier match les Bleuets ont brillé en dominant nettement l'Allemagne 5-2 grâce à un doublé de Nogaretto et des buts de Jokinen, Dufour et Bican.



Après cet excellent départ, les Français ont été surclassés par la Suisse 2-7. Menés après le premier tiers avec l'ouverture du score helvète par Ustinkov, les Bleuets égalisent grâce à Nogaretto. Mais après l'avalanche suisse s'abat sur les tricolores avec quatre buts (Körbler, Sansonnens, Grossniklaus, Muggli) dont deux en une minute.

Au dernier vingt, Serres marque en powerplay pour rapprocher un peu la France. La Nati a encore des forces, Ponzetto et Antenen font encore trembler les filets pour asseoir la très large victoire helvète.



Les Français disputeront aujourd'hui leur troisième match contre les Slovaques pour la deuxième place du tournoi. L'équipe de France U18 dispute le tournoi des quatre nations à Poprad en Slovaquie. Au premier match les Bleuets ont brillé en dominant nettement l'Allemagne 5-2 grâce à un doublé deet des buts deetAprès cet excellent départ, les Français ont été surclassés par la Suisse 2-7. Menés après le premier tiers avec l'ouverture du score helvète par, les Bleuets égalisent grâce à. Mais après l'avalanche suisse s'abat sur les tricolores avec quatre buts () dont deux en une minute.Au dernier vingt,marque en powerplay pour rapprocher un peu la France. La Nati a encore des forces, Ponzetto et Antenen font encore trembler les filets pour asseoir la très large victoire helvète.Les Français disputeront aujourd'hui leur troisième match contre les Slovaques pour la deuxième place du tournoi. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur