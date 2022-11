Equipes de France Hockey sur glace - EDF U18 Fem : Les Bleuettes rebondissent Battues au premier match du tournoi des quatre nations, les Bleuettes remportent le second Source : powerhockey.info Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/11/2022 à 11:30 Tweeter Photographe : Laurent Lardière (archives)

L'équipe de France féminine U18 dispute à Borgo d'Anaunia L'équipe de France féminine U18 dispute à Borgo d'Anaunia en Italie, le tournoi des quatre nations. Elles ont été nettement battues 0-3 par les Italiennes hôtes au match d'ouverture jeudi.

Pour leur deuxième rencontre hier elles défiaient la Slovaquie. Ce sont les Slaves qui ouvrent la marque par Tomasova en début de partie, mais à la mi-tiers Delacote permet aux Bleuettes d'égaliser. Les Françaises dominent nettement la partie mais la gardienne slovaque Sumegova multiplie les sauvetages et emmène tout le monde jusqu'à une séance de tirs au but. Ce sont les tricolores qui l'emportent grâce à une réalisation unique signée Clara Piazzon.



Les Bleuettes affrontent les Hongroises pour leur dernier match aujourd'hui.

