Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - EDF U18 Fem : Une défaite pour finir Deuxième défaite en trois matchs pour les Bleuettes Source : powerhockey.info Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/11/2022 à 19:32 Tweeter Photographe : Laurent Lardière (archives)

A Borgo d'Anaunia, les Bleuettes ont terminé le tournoi des quatre nations par une deuxième défaite, cette fois contre la Hongrie. Après un net revers d'entrée contre les hôtesses italiennes, les Françaises avaient su rebondir en s'imposant en prolongation contre les Slovaques.

Pour le dernier match ce sont les Hongroises qui se dressaient sur la route de la France. Au premier tiers, les Magyares font le travail et ouvrent la marque par Polónyi. La Hongrie tient son avance mais pas jusqu'au bout, les Françaises parviennent à égaliser au milieu du dernier tiers, c'est Peyne-Dingival qui s'en charge. Il faut disputer une prolongation mais elle ne donne rien. Aux tirs au but, Hiezl et Gergely trouvent la faille tandis que les quatre tireuses françaises se heurtent à Takács qui les repousse toutes. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur