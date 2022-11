Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - EDF U20 : Les Bleuets battus au match 2 Après une victoire serrée en ouverture, les Bleuets ont été nettement battus par les Slovènes Source : hokej.si Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/11/2022 à 12:00 Tweeter Photographe : Laurent Lardière (archives)

L'équipe de France U20 dispute à Jesenice en Slovénie, le tournoi des quatre nations. Ils se sont imposés au premier match contre les Italiens 3-2 grâce à des buts de Djemel, Despatie et Perret.



Après cette bonne entrée en matière, les Bleuets affrontait le pays hôte et cela n'a pas tourné en leur faveur. Les Slovènes démarraient fort au premier tiers et menaient 2-0 par des buts de Slivnik et Török le jeune prodige du KooKoo. Les Français ne baissaient pas les bras et égalisaient au tiers médiant grâce à deux buts en une minute signés Carry et Bachelet.

Les espoirs semblaient bons mais au dernier tiers les lynx alpins dévoraient les coqs en marquant encore trois buts (Gombok, Langus et Brodnik) sans réplique dont le dernier en cage vide.



