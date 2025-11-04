Equipes de France Hockey sur glace - EDF U20 - Les Bleuets s'imposent aisément Les Bleuets prennent la seconde place en s'imposant face à l'équipe suédoise de Karlskoga. Source : Média Sports Loisirs / Equipe de France La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 17/08/2025 à 10:30 Tweeter



PROGRAMME et RESULTATS

U20 Super Challenge de Karlstad

du 10 au 18 août Mach préparatoire Mardi 12 août -19h00 France Hongrie 1-2 (1-1 0-0 0-1) Super Challenge U20 de Karlstad Mercredi 13 août - 15h30 France Valerenga IF 4-1 (1-0 1-0 2-1) Jeudi 14 août - 15h30 Farjestad BK France 4-0 (1-0 2-0 1-0) Samedi 16 août - 16h30 BIK Karlskoga France 1-6 (1-1 0-5 0-0) Dimanche 17 août - 13h00 Hongrie France 0-0













EDF U20 Masc.

Convocation pour le U20 Super Challenge à Karlstad (SWE)

(Source FFHG)





