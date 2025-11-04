Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Equipes de France
Hockey sur glace - EDF U20 - Les Bleuets s'imposent aisément
Les Bleuets prennent la seconde place en s'imposant face à l'équipe suédoise de Karlskoga.
Source : Média Sports Loisirs / Equipe de France
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 17/08/2025 à 10:30
Tweeter
PROGRAMME et RESULTATS
U20 Super Challenge de Karlstad
du 10 au 18 août
Mach préparatoire
Mardi 12 août -19h00
France
Hongrie
1-2
(1-1 0-0 0-1)
Super Challenge U20 de Karlstad
Mercredi 13 août - 15h30
France
Valerenga IF
4-1
(1-0 1-0 2-1)
Jeudi 14 août - 15h30
Farjestad BK
France
4-0
(1-0 2-0 1-0)
Samedi 16 août - 16h30
BIK Karlskoga
France
1-6
(1-1 0-5 0-0)
Dimanche 17 août - 13h00
Hongrie
France
0-0
EDF U20 Masc.
Convocation pour le U20 Super Challenge à Karlstad (SWE)
(Source FFHG)
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception