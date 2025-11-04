 
Equipes de France
Hockey sur glace - EDF U20 - Les Bleuets s'imposent en ouverture !
 
Les Bleuets débutent leur tournoi U20 Super Challenge en s'imposant 4-1 face l'équipe norvégienne de Valerenga.
 
Source : Média Sports Loisirs /FFHG La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 14/08/2025 à 06:10


PROGRAMME et RESULTATS
 
U20 Super Challenge de Karlstad
du 10 au 18 août
Mach préparatoire
Mardi  12 août -19h00 France Hongrie 1-2
Super Challenge U20 de Karlstad
Mercredi 13 août - 15h30 France Valerenga IF 4-2
Jeudi 14 août - 15h30 Farjestad BK France 0-0
Samedi 16 août - 16h30 BIK Karlskoga France 0-0
Dimanche 17 août - 13h00 Hongrie France 0-0
 






 

EDF U20 Masc.
Convocation pour le U20 Super Challenge à Karlstad (SWE)
(Source FFHG)

 
Photo hockey EDF U20 - Les Bleuets s

 
 
 
