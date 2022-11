Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - EDF U20 : Les Bleuets terminent 2e Grâce à une victoire contre les Hongrois, les Bleuets terminent deuxièmes du tournoi des 4 nations à Jesenice Source : hokej.si Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/11/2022 à 20:04 Tweeter Photographe : Laurent Lardière (archives)

L'équipe de France U20 a bien terminé le tournoi des quatre nations à Jesenice en remportant une deuxième victoire. Après un succès en ouverture contre les Italiens puis un lourd revers contre les Slovènes, les Bleuets affrontaient les Hongrois pour tenter de terminer deuxièmes.



Carry ouvre le score dès la cinquième minute mais les Hongrois égalisent rapidement par Simon. Les Français prennent le large en fin de première période grâce à des buts de Hervé et de Carry encore. Leborgne creuse encore l'avance française au début du tiers médiant. Profitant d'un powerplay, Lászlóffy coupe l'avance bleue en deux. Au dernier tiers, la Hongrie presse pour revenir et Ambrus permet aux siens de recoller à dix minutes du terme, tout est encore possible. Les Bleuets tiennent, et Siraudin assure finalement la victoire tricolore en marquant en cage vide.

Une victoire qui permet à la France de terminer deuxième derrière les intouchables Slovènes. La Hongrie est troisième, les Italiens derniers avec trois revers.











