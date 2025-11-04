Equipes de France Hockey sur glace - EDF U20 Super Challenge, à Karlstad... Les Bleuets se sont inclinés face à la Hongrie en préambule au tournoi de Karlstad ! Source : Média Sports Loisirs / FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 13/08/2025 à 10:00 Tweeter



PROGRAMME et RESULTATS

U20 Super Challenge de Karlstad

du 10 au 18 août Mach préparatoire Mardi 12 août -19h00 France Hongrie 1-2 Super Challenge U20 de Karlstad Mercredi 13 août - 15h30 France Valerenga IF 0-0 Jeudi 14 août - 15h30 Farjestad BK France 0-0 Samedi 16 août - 16h30 BIK Karlskoga France 0-0 Dimanche 17 août - 13h00 Hongrie France 0-0









EDF U20 Masc.

Convocation pour le U20 Super Challenge à Karlstad (SWE)

(Source FFHG)





