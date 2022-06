Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Election FFHG / CNOSF : Il n'y aura qu'une liste Les conciliateurs du CNOSF ont conforté la décision de la Commission de Surveillance des Opérations Électorales (CSOE) de la FFHG. Source : Communiqué de la FFHG La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 16/06/2022 à 18:48 Tweeter

Communiqué de la FFHG

Les conciliateurs du CNOSF ont conforté la décision de la Commission de Surveillance des Opérations Électorales (CSOE) de la FFHG.



Aux termes d’une proposition de conciliation notifiée ce jour, les Conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ont conforté en tous points la décision prise par la Commission de surveillance des opérations électorales de la FFHG, le 25 mai 2022, en ce qu’elle a déclaré que la liste conduite par M. Jean-Luc BLACHE ne remplit pas les conditions statutaires pour être soumise au vote de l’assemblée générale ordinaire élective de la fédération qui se tiendra le 18 juin 2022.



Contestant cette décision, M. Jean-Luc BLACHE avait en effet demandé aux Conciliateurs du CNOSF de déclarer sa liste recevable.



Soucieuse de respecter scrupuleusement son devoir de neutralité dans le cadre du processus électoral en cours, et dans l’attente de l’audience de conciliation qui s’est tenue le mercredi 15 juin 2022, la FFHG avait fait le choix de ne pas commenter cette procédure.



La FFHG constate qu’aucun des moyens de forme et de fond soulevés par le requérant n’a été de nature à convaincre les Conciliateurs du CNOSF, qui ont en conséquence proposé à M. Jean-Luc BLACHE de s’en tenir à la décision prise par la CSOE de la FFHG du 25 mai 2022.



Dans ces conditions, l'assemblée générale ordinaire élective de la FFHG se tiendra donc ce samedi 18 juin 2022 avec la seule liste validée par la CSOE de la FFHG le 25 mai dernier, à savoir la liste « ambition FFHG » menée par M. Pierre-Yves GERBEAU.











