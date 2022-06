Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Election FFHG : Communiqué de la Liste 2 La liste conduite par Jean-Luc BLACHE prend acte ‌du verdict de la commission de conciliation du CNOSF de respecter la décision de la CSOE et de la FFHG du 25/05/2022. Source : Communiqué de la Liste 2 / JLB La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 17/06/2022 à 13:01 Tweeter Nous colistiers regrettons la situation de non complétude retenue par la commission, principalement pour une personne qui a réalisé un sms de désengagement à 22H38 le mercredi 18 mai (date limite de dépôt maxi de la liste à 23H59 le même jour) auprès d'une personne soutien de notre candidature non intégrée à la liste, il avait eu maintes fois l'occasion de le signifier en amont, la 2ème personne féminine portant plus à interprétation au final. Un SMS à propos pour un RDV empéché. Pour rappel utile, nous disposions de 4 colistiers éligibles complémentaires (3 hommes et 1 femme) à la date du 18 mai, fourni à la commission, matérialisant l'absence d'intérêt à forcer toute personne à nous rejoindre. Dont acte. Nous souhaitons toutefois porter à la connaissance de l'ensemble des acteurs du hockey sur glace français un passage de la conciliation : Verbatim de la Conciliation : "Lors de la conciliation, Les conciliateurs observent tout d'abord qu'en l'état de la décision contestée, une seule liste serait en définitive en mesure de se présenter pour intégrer le comité directeur fédéral, ce qui, à l'évidence, n'est pas de nature à favoriser la pleine expression démocratique du scrutin. Aussi, sans remettre en cause le travail effectué par la CSOE de la FFHG, les conciliateurs ont entendu proposer à cette fédération à titre de pure conciliation d'admettre la recevabilité de la liste conduite par le requérant afin de permettre la libre expression de la démocratie exposée ci-avant. Les représentants de la FFHG ne se sont toutefois pas montrés favorables à une telle mesure." Nous colistiers trouvons que cette décision aurait permis l'expression pleine et entière d'un débat contradictoire et l'émergence de propositions nouvelles au service de notre discipline.

Nous avions un projet, largement partagé / échangé pendant 3 mois avec les clubs en visio et en présentiel, ce dernier mois aurait dû nous permettre de boucler ce tour de France (à notre grand regret incomplet de fait), et ainsi le soumettre au vote des présidents de clubs, permettant ainsi une pluralité de débat nécessaire à notre Fédération, avec une équipe en place depuis plus de 16 ans et, qui n'a jamais été, ni ne s'est jamais remise en question. C'est pourquoi par-delà cette décision, afin de continuer le travail que nous avons entrepris, car nous pensons, au regard des constats partagés être utile au développement de notre discipline, nous constituerons dans les prochains jours une association afin de poursuivre notre action et œuvrer pour un nouvel élan pour le hockey sur glace en France, à vos côtés. Nous invitons, toutes les personnes, qui, comme nous ont envie qu'un vent nouveau souffle sur le hockey sur glace, à nous rejoindre...car seul on va plus vite mais ENSEMBLE on va plus loin.

Nous sommes fiers d'avoir porté cette initiative de liste et nous communiquerons très vite pour continuer cette aventure au long cours. Pour la liste Jean-Luc BLACHE

Réactions sur la news red a écrit le 17/06/2022 à 14:54 Regrettable pour la démocratie et les échanges d'idées mais le droit reste le droit. Une liste se doit de respecter les règles. A priori, cela n'a pas été fait dans les règles de l'art.

A t'on la possibilité de connaitre le programme de la liste de Mr BLACHE/BELLET ? Quelles sont leurs propositions pour faire avancer le hockey sur glace français ?











