Hockey en France Hockey sur glace - Election FFHG - Recours devant le CNOSF Hockey sur glace - Election FFHG - Recours de la 2ème liste devant le CNOSF Source : passionhockey.com La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 12/06/2022 à 05:02 Tweeter

Selon une information non sourcée, du site passionhockey.com, suite de l'invalidation du 25 mai de sa liste par la C ommission de surveillance des opérations électorales (Voir le procès-verbal) Monsieur Jean-Luc Blache, chef de file de cette dernière, aurait déposé un recours auprès du CNOSF et aurait obtenu une audition fixée au mercredi 15 juin.

Selon une information non sourcée, du sitesuite de l'invalidation du 25 mai de sa liste par lachef de file de cette dernière, aurait déposé un recours auprès du CNOSF et aurait obtenu une audition fixée au mercredi 15 juin. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur