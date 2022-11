Suisse - Swiss League Hockey sur glace - Eliot Berthon prêté au HCC L'attaquant Eliot Berthon, 30 ans, terminera la saison dans les rangs du HC La Chaux-de-Fonds. Source : HC La Chaux-de-Fonds Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 17/11/2022 à 23:45 Tweeter Catarina de Freitas Engagé par le Genève-Servette HC depuis 2018, Eliot Berthon sera prêté à la formation neuchâteloise jusqu'à la fin de la campagne 2022-2023.



$Sous l'écusson du GSHC, premier du classement de National League à 49 pts, il a été aligné durant 35 secondes sur ses quatre matchs. Déjà aligné par le HCC cette saison, durant 15:57, durant 4 matchs, il a pu offrir deux buts et une mention d'aide.

Actuellement, les Neuchâtelois sont sur le podium (2e, 44 pts), derrière Olten (53 pts) et devant les GCK Lions et viennent d'enchaîner 21 pts en 10 parties. Genève, de son côté, n'a perdu aucun des dix dernières parties, dans les 60 minutes. Engagé par ledepuis 2018, Eliot Berthon sera prêté à la formation neuchâteloise jusqu'à la fin de la campagne 2022-2023.$Sous l'écusson du, il a été aligné durant. Déjà aligné par le HCC cette saison, durant, durant, il a pu offriretActuellement, les Neuchâtelois sont sur le podium (2e, 44 pts), derrière Olten (53 pts) et devant les GCK Lions et viennent d'enchaîner 21 pts en 10 parties. Genève, de son côté, n'a perdu aucun des dix dernières parties, dans les 60 minutes. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo