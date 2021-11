Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National League : Genève (Genève-Servette HC) Hockey sur glace - Eliot Berthon reste Grenat L'international français reste au Genève-Servette jusqu'au terme de la saison 2023-2024. Le Lyonnais à licence suisse, arrivé à Genève en 2005, passera ses 9e et 10e saisons sous le maillot de la Une du GSHC. Source : Genève-Servette HC Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 27/11/2021 à 12:23 Tweeter Depuis le début de la saison 21-22, Eliot Berthon a joué tous les matchs du club, soit 25 présences sur feuille de match et a été actif à raison d'une moyenne de 10:07 par match. Faisant partie intégrante du box-play genevois, il a passé un peu moins de trente minutes en infériorité numérique. A contrario, exactement 27 secondes en power-play. À l'heure actuelle, il est le cinquième joueur le plus pénalisé des siens, soit 6x2 minutes. Le centre est aussi passablement utilisé pour les mises au jeu: 44.03% d'efficacité, sur 159 tentatives.



Berthon a également évolué sous les couleurs du Lausanne HC (lors de sa qualification en 1ère division helvète), le HC Red Ice, en Ligue nationale B -, le HC Bienne et le HC Ambrì-Piotta. Depuis son retour au bout du lac en 2018, il a joué la majeure partie des matchs des Grenats, soit 50, 43 et 47 matchs.



Dans le communiqué du club, le directeur sportif, Marc Gautschi mentionne: « Eliot est un joueur très important pour nous. Soir après soir, sa ligne affronte les meilleures triplettes du pays et les résultats sont là! Que ce soit en infériorité numérique ou à cinq contre cinq, il est un joueur sur qui tu peux compter. Eliot est un vrai leader dans le vestiaire et un exemple pour les jeunes. Je suis très content de le savoir avec nous ces prochaines saisons. »



Dans le communiqué du club, le directeur sportif, Marc Gautschi mentionne: « Eliot est un joueur très important pour nous. Soir après soir, sa ligne affronte les meilleures triplettes du pays et les résultats sont là! Que ce soit en infériorité numérique ou à cinq contre cinq, il est un joueur sur qui tu peux compter. Eliot est un vrai leader dans le vestiaire et un exemple pour les jeunes. Je suis très content de le savoir avec nous ces prochaines saisons. »

Le principal intéressé aux 26 tirs cadrés, depuis début septembre confirme également : « Genève c'est mon club de cœur. Je suis arrivé ici très jeune et il m'a donné beaucoup. Je dois énormément à cette ville qui m'a permis de vivre de ma passion, de fonder une famille et de vivre des expériences inoubliables. Je suis vraiment chanceux d'avoir atterri ici. Cette prolongation de contrat me rend très fier et je vais continuer à tout faire pour rendre cette confiance au club, aux supporters et à cette ville »











