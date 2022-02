Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur : Epinal (EHC) Hockey sur glace - Epinal recrute U17 et U20/D3 Fort de ses 350 licenciés dont un peu plus de 200 évoluant en U20 et dans les catégories inférieures, le Epinal Hockey Club poursuit son développement. Source : Epinal Hocky Club HH/sc Posté par Hockey Hebdo le 07/02/2022 à 18:00 Tweeter



Désormais, nous avons au moins deux équipes dans chaque catégorie jusqu’au U15.

Depuis cette saison, nous avons voulu mettre le doigt dans l’engrenage du haut niveau avec nos U17 qui évoluent désormais dans le Championnat Élite et les U20, qui sont actuellement en excellence.



Pour accompagner chaque joueur dans son développement, le club engagera dès la prochaine saison, une équipe supplémentaire en U17: U17 Excellence ainsi qu’une deuxième équipe senior en D3.

Ces équipes permettront d’étendre notre collaboration avec le club de Belfort et de permettre la continuité entre nos deux clubs sur les catégories U15 à senior.



A ce titre, le Epinal Hockey Club recrute pour compléter ses effectifs: - 3 joueurs U17 (2 nés en 2007 et 1 né en 2006) - Des joueurs U20/D3 Pour les lycées, vous pourrez intégrer les sections sportives scolaires du club et bénéficier au total d’au moins 6 entraînements hebdomadaires.

Plusieurs formules d’accueil possibles.

Pour les U20/seniors : possibilité d’accompagnement pour un logement, pour l’inscription dans les structures universitaires de la ville et pour la recherche d’un job étudiant.

Selon le profil et le niveau: possibilité d’intégrer l’équipe senior en D1.

Pour bénéficier des dossiers de candidatures et si vous souhaitez des informations complémentaires, merci de contacter :

Charpentier Yvan - ycharpentier@gmail.com - 0669613546

