Tampa espérait une quatrième victoire d’affilée, le Kraken un neuvième, fort en plus d’avoir blanchi contre les Bruins (qui ont littéralement dix points d’avance sur leurs suivants direct) trois jours avant.



Pierre-Edouard Bellemare a ouvert le score à la toute fin du premier tiers (18’43), assisté par Ian Cole et Corey Perry.

Perry tout en douceur prend le palet aux locaux et passe à Cole, à la bleue, qui slap à pleine puissance en direction du gardien. Bellemare, devant la cage, tend la crosse et dévie le palet pour le faire terminer dans les filets.



2e but pour le frenchie qui cumule désormais 6 points (en comptant ses 4 assists)



Vidéo du but :



