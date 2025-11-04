Groupe A (Landshut, Allemagne)



Autriche - Slovaquie : 2-6

Allemagne - Lettonie : 4-1

Slovaquie - Lettonie :

Allemagne - Autriche :

Lettonie - Autriche :

Allemagne - Slovaquie :



Classement

Slovaquie : 3 pts Allemagne : 3 pts Lettonie : 0 pt Autriche : 0 pt

Groupe B (Epinal, France)



Hongrie - Norvège : 2-4

France - Danemark : 3-1

Danemark - Hongrie : 5-1

Norvège - France : 0-2

Danemark - Norvège :

France - Hongrie :



Classement

France : 6 pts Norvège : 3 pts Danemark : 3 pts Hongrie : 0 pt

Groupe C (Sosnowiec, Pologne)



Slovénie - Grande-Bretagne : 5-1

Pologne - Italie : 4-2

Grande-Bretagne - Italie : 4-5 ap

Pologne - Slovénie : 2-3 ap

Italie - Slovénie :

Pologne - Grande-Bretagne :



Classement :

Slovénie : 5 pts Pologne : 4 pts Italie : 2 pts Grande-Bretagne : 1 pt

Groupe D (Elektrėnai, Lituanie)



Lituanie - Ukraine : 2-1

Roumanie - Ukraine : 1-4

Lituanie - Roumanie :



Classement :

Lituanie : 3 pts Ukraine : 3 pts Roumanie : 0 pt

Groupe E (Tallinn, Estonie)



Estonie - Espagne : 8-2

Espagne - Pays Bas : 4-2

Pays Bas - Estonie :

Classement :