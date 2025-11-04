|
|Hockey en Europe
|
|Hockey sur glace - European Cup of Nations
|
|Pendant la trêve l'IIHF a lancé son nouveau format de coupe d'Europe des nations
|
|
|Source : iihf.com
|
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 07/11/2025 à 20:17
|
|
Groupe A (Landshut, Allemagne)
Autriche - Slovaquie : 2-6
Allemagne - Lettonie : 4-1
Slovaquie - Lettonie :
Allemagne - Autriche :
Lettonie - Autriche :
Allemagne - Slovaquie :
Classement
- Slovaquie : 3 pts
- Allemagne : 3 pts
- Lettonie : 0 pt
- Autriche : 0 pt
Groupe B (Epinal, France)
Hongrie - Norvège : 2-4
France - Danemark : 3-1
Danemark - Hongrie : 5-1
Norvège - France : 0-2
Danemark - Norvège :
France - Hongrie :
Classement
- France : 6 pts
- Norvège : 3 pts
- Danemark : 3 pts
- Hongrie : 0 pt
Groupe C (Sosnowiec, Pologne)
Slovénie - Grande-Bretagne : 5-1
Pologne - Italie : 4-2
Grande-Bretagne - Italie : 4-5 ap
Pologne - Slovénie : 2-3 ap
Italie - Slovénie :
Pologne - Grande-Bretagne :
Classement :
- Slovénie : 5 pts
- Pologne : 4 pts
- Italie : 2 pts
- Grande-Bretagne : 1 pt
Groupe D (Elektrėnai, Lituanie)
Lituanie - Ukraine : 2-1
Roumanie - Ukraine : 1-4
Lituanie - Roumanie :
Classement :
Groupe E (Tallinn, Estonie)
- Lituanie : 3 pts
- Ukraine : 3 pts
- Roumanie : 0 pt
Estonie - Espagne : 8-2
Espagne - Pays Bas : 4-2
Pays Bas - Estonie :
Classement :
- Estonie : 3 pts
- Espagne : 3 pts
- Pays Bas : 0 pt
|
|
|
|
|
|