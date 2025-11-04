 
Hockey en Europe
Hockey sur glace - European Cup of Nations : Les locaux triomphent
 
Pendant la trêve l'IIHF a lancé son nouveau format de coupe d'Europe des nations
 
Source : iihf.com Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 09/11/2025 à 19:41
Groupe A (Landshut, Allemagne)

Autriche - Slovaquie : 2-6
Allemagne - Lettonie : 4-1
Slovaquie - Lettonie : 4-1
Allemagne - Autriche : 2-5
Lettonie - Autriche : 4-2
Allemagne - Slovaquie : 3-0

Classement
  1. Allemagne : 6 pts
  2. Slovaquie : 6 pts
  3. Lettonie : 3 pts
  4. Autriche : 3 pts

Groupe B (Epinal, France)

Hongrie - Norvège : 2-4
France - Danemark : 3-1
Danemark - Hongrie : 5-1
Norvège - France : 0-2
Danemark - Norvège : 2-3 ap
France - Hongrie : 4-6

Classement
  1. France : 6 pts
  2. Norvège : 5 pts
  3. Danemark : 4 pts
  4. Hongrie : 3 pts

Groupe C (Sosnowiec, Pologne)

Slovénie - Grande-Bretagne : 5-1
Pologne - Italie : 4-2
Grande-Bretagne - Italie : 4-5 ap
Pologne - Slovénie : 2-3 ap
Italie - Slovénie : 3-2
Pologne - Grande-Bretagne : 1-0

Classement :
  1. Pologne : 7 pts
  2. Italie : 5 pts
  3. Slovénie : 5 pts
  4. Grande-Bretagne : 1 pt

Groupe D (Elektrėnai, Lituanie)

Lituanie - Ukraine : 2-1
Roumanie - Ukraine : 1-4
Lituanie - Roumanie :  2-1

Classement :
  1. Lituanie : 6 pts
  2. Ukraine : 3 pts
  3. Roumanie : 0 pt
Groupe E (Tallinn, Estonie)

Estonie - Espagne : 8-2
Espagne - Pays Bas : 4-2
Pays Bas - Estonie : 0-6

Classement :
  1. Estonie : 6 pts
  2. Espagne : 3 pts
  3. Pays Bas : 0 pt
 
 
