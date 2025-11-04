Groupe A (Landshut, Allemagne)



Autriche - Slovaquie : 2-6

Allemagne - Lettonie : 4-1

Slovaquie - Lettonie : 4-1

Allemagne - Autriche : 2-5

Lettonie - Autriche : 4-2

Allemagne - Slovaquie : 3-0



Classement

Allemagne : 6 pts Slovaquie : 6 pts Lettonie : 3 pts Autriche : 3 pts

Groupe B (Epinal, France)



Hongrie - Norvège : 2-4

France - Danemark : 3-1

Danemark - Hongrie : 5-1

Norvège - France : 0-2

Danemark - Norvège : 2-3 ap

France - Hongrie : 4-6



Classement

France : 6 pts Norvège : 5 pts Danemark : 4 pts Hongrie : 3 pts

Groupe C (Sosnowiec, Pologne)



Slovénie - Grande-Bretagne : 5-1

Pologne - Italie : 4-2

Grande-Bretagne - Italie : 4-5 ap

Pologne - Slovénie : 2-3 ap

Italie - Slovénie : 3-2

Pologne - Grande-Bretagne : 1-0



Classement :

Pologne : 7 pts Italie : 5 pts Slovénie : 5 pts Grande-Bretagne : 1 pt

Groupe D (Elektrėnai, Lituanie)



Lituanie - Ukraine : 2-1

Roumanie - Ukraine : 1-4

Lituanie - Roumanie : 2-1



Classement :

Lituanie : 6 pts Ukraine : 3 pts Roumanie : 0 pt

Groupe E (Tallinn, Estonie)



Estonie - Espagne : 8-2

Espagne - Pays Bas : 4-2

Pays Bas - Estonie : 0-6

Classement :