Division 2 : Evry / Viry (EVH 91)
Hockey sur glace - EVRY VIRY - Le programme de préparation
 
Calendrier des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 d'EVRY-VIRY Au programme: Rouen 2, Champigny, Reims et Meudon
 
Source : Evry - Viry La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 21/08/2025 à 07:45
 
 

Evry-Viry 20/08/2025
 
Calendrier des matchs amicaux 🏒 🔥
La préparation commence ! Et voici les rencontres à ne pas manquer :
📅 Samedi 30/08 – Rouen 2 (EXT)
📅 Samedi 06/09 – Rouen 2 (DOM)
📅 Dimanche 07/09 – Champigny (DOM)
📅 Samedi 13/09 – Reims (DOM)
📅 Dimanche 14/09 – Reims (EXT)
📅 Samedi 20/09 – Meudon (EXT)


 


