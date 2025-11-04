Accueil
Division 2 : Evry / Viry (EVH 91)
Hockey sur glace - EVRY VIRY - Le programme de préparation
Calendrier des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 d'EVRY-VIRY Au programme: Rouen 2, Champigny, Reims et Meudon
Source : Evry - Viry
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 21/08/2025 à 07:45
Evry-Viry 20/08/2025
Calendrier des matchs amicaux
La préparation commence ! Et voici les rencontres à ne pas manquer :
Samedi 30/08 – Rouen 2 (EXT)
Samedi 06/09 – Rouen 2 (DOM)
Dimanche 07/09 – Champigny (DOM)
Samedi 13/09 – Reims (DOM)
Dimanche 14/09 – Reims (EXT)
Samedi 20/09 – Meudon (EXT)
Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026
Cliquer sur l'image
