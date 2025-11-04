Division 2 : Evry / Viry (EVH 91) Hockey sur glace - EVRY VIRY - Le programme de préparation Calendrier des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 d'EVRY-VIRY Au programme: Rouen 2, Champigny, Reims et Meudon Source : Evry - Viry La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 21/08/2025 à 07:45 Tweeter

Evry-Viry 20/08/2025

Calendrier des matchs amicaux La préparation commence ! Et voici les rencontres à ne pas manquer : Samedi 30/08 – Rouen 2 (EXT) Samedi 06/09 – Rouen 2 (DOM) Dimanche 07/09 – Champigny (DOM) Samedi 13/09 – Reims (DOM) Dimanche 14/09 – Reims (EXT) Samedi 20/09 – Meudon (EXT)











Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026

