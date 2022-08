Division 2 : Evry / Viry (EVH 91) Hockey sur glace - Evry-Viry recherche un entraîneur à temps plein Hockey sur Glace - Recrutement Entraîneur D2 et U20 - Evry-viry Division 2 Source : Annonce d'Evry Viry La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 05/08/2022 à 17:30 Tweeter





Un entraîneur à temps plein pour gérer les équipes D2 et U20, ainsi que participer à l'animation des autres catégories.

Il sera engagé en CDD à temps plein sur la saison 2022-2023, avec possibilité, à l'issue de la saison, de passer en CDI.

La prise de fonction doit être opérée dès août, voire jusqu’à début septembre.





Pour tout renseignements :

Email : direction@evh91.fr

TEL : +33 (0)6 50 72 65 84 ou (0)6 33 18 63 31

