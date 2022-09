Division 2 : Evry / Viry (EVH 91) Hockey sur glace - Evry-Viry recherche un Gardien de but back up en D2 Hockey sur Glace - Recrutement un Gardien de but back up en D2- Evry-viry Division 2 Source : Annonce d'Evry -Viry Hockey (91) La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 05/09/2022 à 17:30 Tweeter



Un Gardien de but back up en D2.

Le joueur pourra en fonction de son profil évoluer en U20.

Prime de match et budget matériel.

Si vous êtes intéressé, et/ou pour toute information, merci d’envoyer un mail à l'adresse suivante :



direction@evh91.fr ou de nous contacter par téléphone au 0650726584 ou au 0633186331.





© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur