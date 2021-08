Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 2 : Evry / Viry (EVH91) Hockey sur glace - Evry Viry recrute un ENTRAINEUR MAJEUR D2 – U20 Hockey sur Glace - Le club d'Evry Viry est à la recherche d'un nouvel entraîneur Source : Annonce d'Evry Viry Posté par Hockey Hebdo le 23/08/2021 à 17:00 Tweeter

EVRY VIRY HOCKEY 91

Le Club Evry-Viry Hockey 91

Patinoire des Lacs

31 Avenue Charles de Gaulle 91170 Viry-Châtillon

www.evh91.fr - contact@evh91.fr

Club FFHG NO :11025

FICHE DE POSTE – ENTRAINEUR MAJEUR D2 – U20

L’entraîneur exercera ses fonctions en lien et sous l’autorité du Directeur Sportif, selon les directives du Bureau du club auquel il rendra compte de son activité.



Dans le cadre de ses fonctions, et sans que cette liste soit limitative, il sera chargé d’assurer :



VOS MISSIONS



Mission 1 : Gestion sportive et administrative de la D2 et U20 Met en place le programme sportif et participe à la planification annuelle de sa ou ses catégorie(s), sous la responsabilité de la Direction Sportive

Encadrement des équipes majeurs du club D2 et U20 Elites respectivement en Division 2 et en Elites

Travaille en collaboration avec les adjoints et le Dirigeant du Club.

Participe à la création des groupes seniors et U20 et source de proposition de recrutement dans ce cadre Mission 2 (suivant profil) : Gestion sportive du Centre de Perfectionnement Prépare et anime les séances d'entraînements Glace ;

Prépare et anime les séances d'entraînements Hors glace ;

Assure le suivi, l'évaluation et les entretiens sportifs. Mission 3 : Vie du club Participe à la mise en place des évènements du Club. CHAMPS D'AUTONOMIE ET DE RESPONSABILITE



Activités de recrutement : Propose ou sélectionne les candidats, puis après aval du Directeur Sportif et de la Direction, décide des étapes et du recrutement. Activités de gestion sportive : • Soumet ses propositions, puis après aval du Directeur Sportif et de la Direction, met en place les actions. Activités de vie de Club : • Présente ses idées, puis après aval du Directeur Sportif et de la Direction, mobilise et fait adhérer à la vie du Club. LES COMPETENCES :



Les "savoirs" : Compétences sportives

Compétences administratives Les "savoir-faire" : Gestion sportive

Encadrement

Maîtrise des outils informatiques

Capacités rédactionnelles Les "savoir-faire" comportementaux : Autonome

Force de proposition et de prise de décision

Rigueur et fermeté

Être à l'écoute et pédagogue

Application des règlements

Imprégnation et atteinte des objectifs EXPERIENCE & FORMATION :



Titulaire d'un diplôme d’encadrement et/ou d’une forte expérience d’encadrement d’équipes majeurs



CONDITION DE TRAVAIL :



CDD à temps complet sur 9 mois

