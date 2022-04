Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Extraliga : Fort comme un dragon Le dragon de Třinec carbonise le Sparta au match 5 Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/04/2022 à 20:17 Tweeter Oceláři Třinec - Sparta Prague : 7-3 (2-2, 4-1, 1-0)



Photo: Marian Ježowicz, hcocelari.cz - Sparta Prague : 7-3 (2-2, 4-1, 1-0) Třinec revient à domicile pour le cinquième match de la finale où les locaux sont à égalité avec le Sparta. Le vainqueur du jour fera un bon pas vers la coupe. La première période est active, Marko Daňo inscrit un doublé pour les locaux. Mais entre les deux buts du Slovaque, Němeček et Dvořáček avaient marqué pour les visiteurs. La première période s'achève donc sur un score de parité.

Les Oceláři prennent le large au tiers médiant. Marinčin puis Ondrej Kovařčík marquent tous deux dans la même minute pour donner un double avantage au dragon. Šmerha dévie au fond le slap de Moravčík pour permettre au Sparta de recoller. Les locaux ne paniquent pas et Hrňa redonne deux longueurs d'avance en suppériorité numérique. En fin de tiers, Růžička est à la déviation du slap de Michal Kovařčík pour alourdir la mise.

Au dernier tiers le dragon finit de carboniser son adversaire, Ondej Kovařčík entre en zone il sert parfaitement Nestrašil qui bute contre Machovský qui repousse, mais le palet reste posé devant la cage et le gardien praguois ne le voit pas, Kovařčík a suivit et le pousse au fond pour son deuxième but de la soirée.

Une très nette victoire pour Třinec qui marque les esprits et qui n'est plus qu'à un succès du titre. Le Sparta devra rebondir vite et l'emporter coûte que coûte à domicile jeudi pour continuer à vivre dans cette finale.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Martin Růžička

** : Ondrej Kovařčík

Etoiles Hockey Hebdo :

*** : Martin Růžička

** : Ondrej Kovařčík

* : Marko Daňo











