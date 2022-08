Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipsport Extraliga ELH Hockey sur glace - Extraliga : Jágr continue L'inoxydable légende tchèque Jaromír Jágr continuera de jouer à 50 ans pour une 36ème saison professionnelle ! Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/08/2022 à 18:42 Tweeter

Kladno a tenu sa conférence de presse estivale pour annoncer une première revue d'effectif et ses premiers renforts, notamment les défenseurs internationaux lettons Cibuļskis et Sotnieks (vous pouvez retrouver la liste complète de l'effectif des Rytíři sur hokej.cz Jaromír Jágr confirme la poursuite de sa carrière

Le club a également parlé de l'achèvement des travaux de rénovation de son arena qui pourra réouvrir pour la reprise du championnat, l'an passé le club devait disputer ses matchs à domicile à Chomutov à plus de 70 kilomètres.

Le propriétaire du club, Jágr toujours sur les patins, a confirmé qu'il n'envisageait pas la retraite pour le moment. Il disputera bien une 36ème saison professionnelle, sa 6ème de suite à Kladno. A plus de 50 ans la légende du hockey tchèque n'a pas l'intention de raccrocher les patins. L'an dernier il a compté 19 points (8 buts, 11 assistances) en 43 parties et 2 points en cinq matchs de playdowns. Cependant Jágr qui ne s'est pas entraîné depuis trois mois, confirme qu'il ne reprendra pas directement à la rentée (qui aura lieu le 16 septembre). Il a déclaré que le club avait plus besoin de lui en propriétaire qu'en joueur pour le moment. Cependant, Jágr espère retrouve les matchs officiels au mois de novembre.

A passé 50 ans, Jágr poursuit donc son éblouissante carrière, confirmant l'adage que les vrais héros ne meurent jamais. Jaromír Jágr, âgé de 50 ans, propriétaire des Rytíři Kladno en extraliga tchèque, continuera sa carrière sportive la saison prochaine. La légende entammera alors sa 36ème saison professionnelle.Kladno a tenu sa conférence de presse estivale pour annoncer une première revue d'effectif et ses premiers renforts, notamment les défenseurs internationaux lettons Cibuļskis et Sotnieks (vous pouvez retrouver la liste complète de l'effectif des Rytíři sur notre page spéciale ). Tomáš Plekanec continue également avec les Chevaliers pour une troisième saison d'affilée, il avait compter pas moins de 53 points en 56 matchs l'an passé.Le club a également parlé de l'achèvement des travaux de rénovation de son arena qui pourra réouvrir pour la reprise du championnat, l'an passé le club devait disputer ses matchs à domicile à Chomutov à plus de 70 kilomètres.Le propriétaire du club, Jágr toujours sur les patins, a confirmé qu'il n'envisageait pas la retraite pour le moment. Il disputera bien une 36ème saison professionnelle, sa 6ème de suite à Kladno. A plus de 50 ans la légende du hockey tchèque n'a pas l'intention de raccrocher les patins. L'an dernier il a compté 19 points (8 buts, 11 assistances) en 43 parties et 2 points en cinq matchs de playdowns. Cependant Jágr qui ne s'est pas entraîné depuis trois mois, confirme qu'il ne reprendra pas directement à la rentée (qui aura lieu le 16 septembre). Il a déclaré que le club avait plus besoin de lui en propriétaire qu'en joueur pour le moment. Cependant, Jágr espère retrouve les matchs officiels au mois de novembre.A passé 50 ans, Jágr poursuit donc son éblouissante carrière, confirmant l'adage que les vrais héros ne meurent jamais. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo