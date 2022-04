Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Extraliga : Jágr veut continuer Jaromír Jágr espère continuer sa carrière la saison prochaine Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/04/2022 à 11:52 Tweeter Photo : Josef Poláček, rytirikladno.cz

Kladno a évité la relégation automatique du dernier, sort réservé cette année au PSG Berani Zlín. Mais les Rytíři devaient passer par un barrage pour sauver leur tête en extraliga et éviter de faire l'ascensseur. En 2019 le club avait été promu en extraliga mais relégué dès l'année suivante.

Face au club de Jágr on retrouvait le champion de Chance Liga (2ème division tchèque), le Dukla Jihlava. La série au meilleur des septs matchs commençait fort pour Kladno qui remportait assez nettement les deux premiers matchs (6-3 et 7-2). A domicile le Dukla remportait son premier match 5-3, mais s'inclinait lourdement 4-1 au match suivant. Les Rytíři presque sauvés, ne perdaient pas de balle de match au match 5 et s'imposaient 6-4.

Kladno sauve sa peau et reste en extraliga tchèque pour l'année prochaine. Pour Jágr propriétaire et joueur du club auteur encore de 2 points en cinq matchs de barrage, la question de la poursuite de son incroyable carrière se pose. Après 1733 matchs de NHL et 1921 points, il est toujours le deuxième meilleur pointeur de la ligue de l'histoire, derrière l'intouchable "Great One" Gretzky. Il est également toujours le troisième joueur qui a disputé le plus de matchs NHL derrière Howe et Messier. Par contre, Jágr a glissé de sa troisième place du meilleur buteur (766) de la meilleure ligue du monde cette saison. Il a été en effet dépassé par Ovechkin qui en compte aujourd'hui 780 et qui pourchasse Howe (801) et même Gretzky (894).

A 50 ans, l'inusable Jágr peut il encore poursuivre en haut niveau. Interrogé par un journaliste tchèque, il a dit qu'il espérait continuer encore la saison prochaine, il va poursuivre la préparation avec Kladno et il verra bien son état de forme. Il a dit que même s'il arrêtait le fait de réaliser les entraînements et la préparation à la nouvelle saison, lui permettrait de perdre du poids. Après cinq saison dans son club, il pourrait bien rempiler pour une saison supplémentaire, à passé 50 ans. Légendaire en tous points ! Le Rytíři Kladno promu la saison passé a connu une saison compliquée en extraliga et a terminé quatorzième sur quinze avec 20 victoires en 56 matchs. Jaromír Jágr a marqué 19 points (8 buts, 11 assistances) en 43 matchs alors qu'il vient de fêter ses cinquante ans.Kladno a évité la relégation automatique du dernier, sort réservé cette année au PSG Berani Zlín. Mais les Rytíři devaient passer par un barrage pour sauver leur tête en extraliga et éviter de faire l'ascensseur. En 2019 le club avait été promu en extraliga mais relégué dès l'année suivante.Face au club de Jágr on retrouvait le champion de Chance Liga (2ème division tchèque), le Dukla Jihlava. La série au meilleur des septs matchs commençait fort pour Kladno qui remportait assez nettement les deux premiers matchs (6-3 et 7-2). A domicile le Dukla remportait son premier match 5-3, mais s'inclinait lourdement 4-1 au match suivant. Les Rytíři presque sauvés, ne perdaient pas de balle de match au match 5 et s'imposaient 6-4.Kladno sauve sa peau et reste en extraliga tchèque pour l'année prochaine. Pour Jágr propriétaire et joueur du club auteur encore de 2 points en cinq matchs de barrage, la question de la poursuite de son incroyable carrière se pose. Après 1733 matchs de NHL et 1921 points, il est toujours le deuxième meilleur pointeur de la ligue de l'histoire, derrière l'intouchable "Great One" Gretzky. Il est également toujours le troisième joueur qui a disputé le plus de matchs NHL derrière Howe et Messier. Par contre, Jágr a glissé de sa troisième place du meilleur buteur (766) de la meilleure ligue du monde cette saison. Il a été en effet dépassé par Ovechkin qui en compte aujourd'hui 780 et qui pourchasse Howe (801) et même Gretzky (894).A 50 ans, l'inusable Jágr peut il encore poursuivre en haut niveau. Interrogé par un journaliste tchèque, il a dit qu'il espérait continuer encore la saison prochaine, il va poursuivre la préparation avec Kladno et il verra bien son état de forme. Il a dit que même s'il arrêtait le fait de réaliser les entraînements et la préparation à la nouvelle saison, lui permettrait de perdre du poids. Après cinq saison dans son club, il pourrait bien rempiler pour une saison supplémentaire, à passé 50 ans. Légendaire en tous points ! © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur