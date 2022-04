Oceláři Třinec - Sparta Prague : 4-1 (0-1, 0-0, 4-0)



Photo: Marian Ježowicz, hcocelari.cz L'Oceláři Třinec remporte avec brio le match 1 de la finale - Sparta Prague : 4-1 (0-1, 0-0, 4-0)

La finale de l'extraliga tchèque débutait à la Werk Arena de Třinec en Moravie-Silésie. L'Oceláři double champion en titre qui a terminé deuxième de la saison régulière y reçoit le Sparta qui court après un titre de champion depuis 2007. Třinec n'a pas perdu un match des playoffs disposant de Vítkovice et de Mladá Boleslav 4-0 lors des 1/4 et de la demi. Prague a dominé en 5 matchs Liberec et České Budějovice également en cinq matchs.

Le Sparta domine séchement le premier vingt, les locaux plient et multiplient les fautes. Matushkin plein axe vient fusiller Kacetl d'un coup de canon (0-1).

Třinec revient fort au deuxième vingt et montre les dents mais Prague tient bon même en infériorité numérique. Hudáček repousse les tentatives et préseve l'avance des siens jusqu'à la deuxième sirène.

Les dragons continuent de dominer poussés par leur public, au dernier tiers et finalement voient leurs efforts récompensés. Svačina s'échappe dans le dos de la défense praguoise, seul en break il nettoie la lucarne d'un bon lancer pour égaliser (1-1).

La pression s'intensifie sur le but visiteur, le slap de Kundrátek est repoussé dans le slot par le portier, mais il n'y a pas de défenseur, Nestrašil pousse le palet au fond pour donner l'avantage aux siens (2-1).

Deux minutes plus tard une nouvelle erreur de la défense du Sparta permet à Oceláři de dérouler. Matushkin derrière la cage laisse en retrait à l'aveugle, il n'y a que Růžička qui récupère et remet devant pour Chmielewski, le Polonais n'en demandait pas tant pour doubler la mise (3-1).

Prague assommé parvient peu ou prou à se relancer et tente de réduire l'écart, sans résultat. Une faute tardive renvoie le Sparta dans sa zone, un rebond malchanceux permet à Marcinko de cueillir Hudáček à bout portant et d'entériner définitivement la victoire locale (4-1).

Prague ne sort même pas son gardien et s'incline assez nettement mais logiquement dans ce premier match. Třinec poursuit son invincibilité en playoffs. Match 2 toujours au même endroit dès demain.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ondřej Kacetl

** : Aron Chmielewski

* : Andrej Nestrašil