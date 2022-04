Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Extraliga : Les spartiates égalisent Le Sparta Prague égalise dans la finale de l'extraliga tchèque Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/04/2022 à 20:17 Tweeter Sparta Prague : 1-2 (0-0, 0-1, 1-1)



Photo: LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Le Sparta égalise en remportant le match 2 à Třinec Oceláři Třinec -: 1-2 (0-0, 0-1, 1-1) Třinec qui l'a emporté à domicile au premier match de la finale cherche la passe de deux contre le Sparta qui a besoin d'un succès avant de disputer deux parties à domicile. Les deux équipes alignent un effectif identique à la veille.

Les deux adversaires livrent un duel de titan au premier tiers mais personne ne peut prendre l'avantage dans un jeu équilibré.

Le tiers médiant commence mal pour les Praguois pénalisés à deux reprises. Mais malgré leurs efforts les Oceláři ne peuvent déjouer l'impérail Hudáček. Le Sparta a laissé passé l'orage et attaque à son tour avec force. Forman derrière la cage remet parfaitement dans l'axe pour Řepík qui reprend, mais Kacetl s'élance et repousse miraculeusement salué par la foule. Le puck glisse dans l'angle, Řepík suit et parvient à fusiller le portier de Třinec dans un angle complètement fermé pour ouvrir la marque (0-1).

Le Sparta continue de pousser mais malgré un powerplay en fin de période ne peut doubler son avance. Les locaux pressent au début du dernier tiers, mais ils sont sanctionnés, sans conséquence au tableau d'affichage. Les dragons rugissent mais rien n'y fait le portier slovaque est imbattable. Řepík parvient à contrer à toute allure mais il vient buter contre Kacetl qui repousse sans bloquer, Pavelka a suivit, il récupère et glisse le précieux sous la botte du gardien morave-silésien (0-2).

Třinec sonné peine à repartir dans l'autre sens, mais Prague l'aide en commettant une nouvelle faute. Le powerplay du dragon s'installe et trouve enfin la faille. Nestrašil dans l'angle du filet au premier poteau remet de l'autre côté en retrait pour Hrňa qui reprend d'un one-timer parfait au fond du filet praguois (1-2).

Il reste un peu plus d'une minute à jouer pour les Oceláři qui sortent leur gardien et font le pressing de la cage spartiate, sans succès. Le Sparta l'emporte, égalise dans la finale et peut sereinement rentrer à domicile pour les deux prochaines rencontres de la finale qui se joueront vendredi et samedi. Třinec s'incline et perd seulement son premier match des playoffs !



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Řepík

** : Július Hudáček

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











