Oceláři Třinec : 2-3 (1-0, 0-2, 1-1)



hcocelari.cz Nestrašil et les Oceláři Třinec remportent le match 3 Sparta Prague -: 2-3 (1-0, 0-2, 1-1) Le Sparta a égalisé en l'emportant au match 2 il espère passer devant en s'imposant à domicile mais Třinec ne va pas se laisser faire. 17 220 spectateurs se pressaient à l'O2 Arena pour cette rencontre au sommet.

Le Sparta démarre bien la première période et logiquement parvient à prendre les devants. Sobotka contourne la cage adverse et remet à son capitaine, Řepík dans le cercle droit fusille le portier visiteur pour donne l'avantage aux siens (1-0).

La période est globalement équilibrée entre les deux équipes, aucune ne parvient à prendre l'avantage et c'est sur une courte avance locale que le premier vingt s'achève.

Les Oceláři accélèrent au tiers médiant. Les Praguois peinent à suivre et commettent une faute. Le palet tourne dans les crosses des métallos, Marinčin canonne dans le trafic, Hudáček repousse, mais Marcinko est le premier sur le rebond et le pousse dans la cage ouverte (1-1).

La partie s'équilibre un peu et les deux équipes se rendent coup pour coup. Malgré deux powerplays les spartiates ne peuvent repasser devant. En fin de tiers le dragon semble un peu plus dangereux. Kundrátek remonte la glace, il tente de recentrer devant la cage mais le palet rebondit sur les patins des défenseurs et repart plus loin, Nestrašil s'en emparre et profite de l'embouteillage devant le but pour fusiller le portier d'un coup de canon sous la barre (1-2).

Třinec repart fort au dernier vingt pour tuer le match. Sur un bon contre, Roman dévie parfaitement au second poteau pour Dravecký qui n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert (1-3).

Le double champion en titre fait le break, Prague s'inquiète. Les esprits s'échauffent et les pénalités tombent sur le casque des deux équipes. Les suppériorités numériques ne sont pas mises à profit. Le Sparta domine cette période mais ne parvient pas à déjouer Kacetl. Dans les dernières secondes du match, Němeček dévie plein axe pour Kaše qui fusille le portier morave-silésien (2-3).

Le public explose, immédiatement Kaše lève la tête vers le chrono et grimace en voyant qu'il ne reste que 16 secondes à disputer. Ce deuxième but arrive bien trop tard. Prague se rue à l'assaut mais ne parvient pas à arracher l'égalisation.

Deuxième victoire pour Třinec qui reprend les devants dans la finale. Quatrième match dès aujourd'hui (samedi) toujours à Prague.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Řepík

** : Tomáš Marcinko

* : Vladimír Dravecký